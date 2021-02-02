Молитвенное намерение Папы Франциска на февраль: в защиту женщин, страдающих от насилия

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала ежемесячное видеопослание с молитвенными прошениями на февраль 2021 года. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Папа Франциск призывает защитить миллионы женщин, подвергающихся многоликому насилию во всех уголках мира:

«Сегодня по-прежнему есть женщины, которые страдают от насилия. Насилия психологического, словесного, физического, сексуального. Ошеломляет число женщин, которые подверглись насилию, оскорблениям и поруганию. Различные формы жестокого обращения, которым подвергаются многие женщины, являются трусостью и деградацией всего человечества, – не только мужчин, но всего человечества. Свидетельства жертв, у которых хватило отваги нарушить молчание, – это крик о помощи, и мы им не можем пренебрегать. Мы не можем отводить взгляд. Помолимся о женщинах, ставших жертвами насилия, дабы они были защищены обществом и их страдания были замечены и услышаны всеми».