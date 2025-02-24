Молитва о здоровье Папы: поддержка верующих по всему миру

С вечера понедельника 24 февраля на площади Святого Петра будет возноситься молитва Розария о здравии Папы Франциска. Молитва соберет верующих, включая сотрудников Римской Курии и жителей Рима. Её возглавит кардинал Пьетро Паролин, государственный секретарь Ватикана.

Как сообщает Ватиканская пресс-служба, молитва будет транслироваться в прямом эфире через портал Vatican News, а также в социальных сетях.

В минувшее воскресенье в городе Болонья также состоялась молитва о здоровье Святейшего Отца. Местные верующие собрались для чтения Розария, который возглавил кардинал Маттео Дзуппи.

Кроме того, в римской больнице им. Агостино Джемелли, где Папа проходит лечение, верующие собираются для молитвы и духовной поддержки Святейшего Отца в этот трудный для него период.

Молитвы о здоровье Папы возносятся по всему миру: от Италии до Аргентины, от России до самых удалённых уголков Земли.