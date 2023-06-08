В Петербурге помолились у могилы архиепископа Станислава Сестренцевича
4 июня 2023 г. Апостольский нунций в Российской Федерации архиепископ Джованни Д’Аниелло, пять российских епископов, а также приглашенные архиепископы Тадеуш Кондрусевич и Томаш Пэта посетили храм Святого Станислава в Петербурге.
По прибытии гости возложили цветы и свечи на надгробие первого митрополита Могилевского архиепископа Станислава Богуш-Сестренцевича (1731-1826).
Иерархи вознесли совместную молитву о скорейшей беатификации архиепископа, а также всех российских новомучеников.
Ольга Дубягина
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