Многодетная жена священника победила во всероссийском конкурсе «Лидеры России»

Мама 17 детей, руководитель общественно-церковных проектов «Квартал Луи», «Дом Вероники», «Новые берега», руководитель направления помощи людям с инвалидностью Пензенской епархии РПЦ и супруга священника Мария Львова-Белова стала победителем всероссийского конкурса «Лидеры России». Финальный этап конкурса завершился 8 сентября в Подмосковье. С участниками встретились президент России, председатель Правительства, председатель Совета Федерации, сообщили «Благовест-инфо» в пресс-службе Синодального отдела по благотворительности.

На видеовстрече с президентом России по итогам конкурса Мария Львова-Белова рассказала о своих социальных проектах, о своей семье и строительстве арт-поместья «Новые берега». «12 лет я занимаюсь благотворительностью, и я сегодня про необычную тему – про выпускников детских домой для детей с инвалидностью, – сказала Мария Львова-Белова президенту. – Так сложилось, что зачастую эти ребята попадают в дома престарелых и психоневрологические интернаты. Я не буду, наверное, сейчас рассказывать, каково это молодому человеку с кучей амбиций оказаться в ситуации практически без перспектив. Так вот моя команда строит дома, где при поддержке специалистов эти ребята могут жить, учиться и работать. Сейчас это уже целая технология, и с Министерством труда и социальной защиты мы пытаемся внедрить это по всей России. Но пока мне звонят директора детских домов и просят взять их прекрасных ребят, я понимаю, что работы ещё очень много».

Президент поблагодарил Марию Львову-Белову за ее труды и поддержал ее инициативы. «Вы уже победили, но это не единственная и не последняя Ваша победа. Я искренне желаю Вам побед в будущем, причём на всех направлениях, которые представляют для Вас интерес», – сказал глава государства. Всем 106 победителям конкурса «Лидеры России» предоставляется образовательный грант в размере 1 миллиогна рублей и возможность года бесплатных консультаций одного из наставников проекта.

«Я осознаю, что после победы на конкурсе мой личный уровень ответственности возрос. Мне предстоит еще учиться и учиться, находить время для развития личных компетенций в организации управленческого процесса, – прокомментировала Мария Львова-Белова. – Для меня результат конкурса – это аванс, который мне еще предстоит отработать».

В числе общественно-церковных проектов Марии – уникальное арт-поместье для людей с инвалидностью «Новые берега». Строительство проекта началось в 2018 году. Сейчас в трех построенных домах живут 50 людей из 11 регионов, всего в поместье будут построены 12 домов на 120 человек. Проект призван стать федеральной площадкой по развитию современных инклюзивных практик и технологий, центром неформального образования, общения и обмена опытом. В ноябре 2014 года при поддержке Пензенской епархии Мария Львова-Белова открыла проект для людей-колясочников «Квартал Луи», в 2016 году «Дом Вероники» – активный пансион для молодых людей с тяжелой инвалидностью. Для них предлагается работа в типографии, гончарной мастерской, а также в инклюзивном кафе.

В семье Марии и ее супруга – священника Павла Когельмана – 17 детей: 5 кровных, 4 приемных и 8 детей под опекой.