Митрополит Волоколамский Иларион встретился с Апостольским нунцием в РФ

20 апреля в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата состоялась встреча председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона с Апостольским нунцием в Российской Федерации архиепископом Джованни Д’Аниелло.

В ходе беседы обсуждалось текущее состояние отношений между Русской Православной Церковью и Римско-Католической Церковью, а также ряд актуальных вопросов двустороннего взаимодействия.

Стороны подчеркнули, что 2021 год отмечен пятилетием Гаванской встречи, и по случаю первой круглой даты данного исторического события к исполнению намечен целый ряд совместных проектов. Были также обсуждены планы их реализации.

Во встрече принял участие секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов) и советник Апостольской нунциатуры монсеньор Пётр Тарнавски.



Источник: Служба коммуникации ОВЦС