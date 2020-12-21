Митрополит Волоколамский Иларион совершил Божественную литургию на мощах святителя Николая в Бари

19 декабря 2020 года, в день памяти святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, посетивший с рабочим визитом итальянский город Бари, предстоял за Божественной литургии у мощей угодника Божия в посвященной ему базилике.

Иерарху РПЦ сослужили настоятель Патриаршего подворья святителя Николая Чудотворца в г. Бари протоиерей Вячеслав Бачин и настоятель прихода святого апостола Матфея в г. Салерно архимандрит Августин (Морозов).

После сугубой ектении митрополит Иларион вознес молитву, «во время распространения вредоносного поветрия чтомую».

В крипте базилики святителя Николая состоялось славление у мощей святого. По завершении богослужения приор базилики священник-доминиканец Джованни Дистанте обратился к митрополиту Илариону со словом приветствия, вручив архипастырю сосуд с миром от мощей святителя Николая Чудотворца.

Поблагодарив его за теплый прием, митрополит Иларион сказал: «Я хотел бы выразить сердечную благодарность отцу Джованни и братии доминиканского монастыря, которые уже на протяжении многих веков заботятся о сохранении мощей святителя и чудотворца Николая и в последние десятилетия открыли двери этого храма для православных паломников из России, Украины, Белоруссии, Молдовы и других стран, приезжающих сюда, чтобы поклониться святому, почитаемому и на востоке, и западе, и на севере, и на юге. Я хотел бы пожелать вам, дорогие братья, чтобы то испытание, которое постигло всех нас, поскорее закончилось».

В тот же день митрополит Иларион вылетел в Москву, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.