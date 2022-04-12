Месса благословения елеев с участием епархиального духовенства состоялась в Кафедральном соборе Новосибирска

Месса освящения мира и благословения елеев тесно связана с празднованием установления Таинства Священства, прообразованного Господом нашим Иисусом Христом на Тайной Вечери. На этой Мессе священники обновляют свои обеты, а архипастыри традиционно обращаются к ним со словом увещевания.

Вот и собравшиеся 12 апреля 2022 года в Новосибирске священнослужители Преображенской епархии в ходе Торжественной «Мессы елеев» вместе с Правящим Архиереем обновили свои священнические обеты. По сложившейся традиции Месса освящения мира и елея, установленная церковным календарем на утро Великого четверга, в Преображенской епархии служится в Страстной вторник – ввиду больших расстояний, дабы дать возможность всем пастырям быть в своих приходах на Мессе Воспоминания Тайной Вечери. Лишь единственный раз эта епархиальная традиция была нарушена, когда два года назад в связи с пандемией коронавируса действовал режим самоизоляции, и католические пастыри вынуждены были служить в Страстную неделю исключительно «при закрытых дверях».

В силу разных обстоятельств все священники смогли присутствовать и на нынешнем богослужении лично, тем не менее Владыка Иосиф Верт в своем вступительном обращении поименно поприветствовал всех пастырей, которые в настоящее время несут свое служение в нашей огромной по территории епархии. Кроме того, среди молящихся в храме в этот день были сестры-монахини, приехавшие из различных приходов, и некоторые катехизаторы.

Обращаясь к своему клиру после чтения Евангельского отрывка, Отец Епископ использовал и комментировал увещевания и наставления Папы Франциска к священникам из прошлогодней проповеди. В этой проповеди Святейший Отец размышляет о связи миссии благовестия с гонениями и крестом. Епископ Рима призывает священников извлечь пользу из этих размышлений о тайне Креста: «Это правда, что крест неизменно присутствует в нашей проповеди Евангелия, но это крест нашего Спасения. Благодаря примиряющей Крови Иисуса, это крест, в котором заключена сила триумфа Христа, побеждающего зло и избавляющего нас от лукавого. Принять это вместе с Иисусом и, как делал это Он Сам, выйти и открыто проповедовать это, значить распознать и отвергнуть яд искушения, которым дьявол стремится отравить нас всякий раз, когда крест неожиданно возникает в нашей жизни». По мысли Папы, «час радостного возвещения, с одной стороны, и час гонений, час креста, с другой, идут рука об руку. Возвещение Евангелия обязательно бывает связано с принятием конкретного креста. Ласковый свет Слова Божия ярко сияет в расположенных к нему сердцах, но пробуждает смятение и негодование в тех, кто настроен иначе. <…> Господь всегда посылает нам то, о чём мы просим, ​​но делает это Своим Божественным образом. Так, что в этом обязательно присутствует Крест. И это не мазохизм. Это любовь, любовь, которая идет до конца».

***

В ходе Св. Мессы был облачен в сутану учащийся второго курса Высшей Духовной Семинарии «Мария Царица Апостолов» Кирилл Зимин. Также Правящим Архиереем были освящены миро, елей больных и елей катехуменов (эти освященные субстанции пастыри Преображенской епархии взяли с собой, отправляясь в обратный путь в свои приходы).

А в конце Литургии Владыка сообщил неожиданную и прекрасную новость: Папа Франциск в сентябре 2022 года намерен посетить соседний Казахстан.



Главные моменты прошедшей в Кафедральном соборе Преображения Господня Мессы елеев отражает фоторепортаж, подготовленный ТВ «Кана»: