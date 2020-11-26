Меркель отказалась ослабить локдаун в Германии на Рождество и Новый год

Берлин. 26 ноября. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не может пообещать гражданам ФРГ, что на Рождество и Новый год общественные ограничения, принятые в связи с пандемией, будут существенно смягчены.

«Люди имеют право знать, что их ожидает, но тут мы, к сожалению, не можем пообещать существенных послаблений на Рождество и Новый год», — сказала она в четверг, выступая в парламенте. Её слова передает Интерфакс.

На период праздников в Германии приняты специальные правила — можно будет собираться вдесятером, тогда как в настоящее время разрешается нахождение в квартире не более пяти человек из разных домохозяйств.

Правда канцлер добавила, что вакцины от коронавируса могут появиться в Германии еще до Рождества. «У нас есть надежда, что в области допуска вакцин будет быстро выдано разрешение…Может быть, что вакцины будут еще до Рождества», — сказала она также сегодня в парламенте.

В настоящее время в Германии закрыты рестораны и бары, музеи и театры, спортклубы и бассейны, школьные каникулы начнутся 19 декабря.

В то же время в Германии, в отличие от Франции, нет серьезных препятствий для храмовых богослужений при условии соблюдения санитарных и противоэпидемических мер.

Как ожидается, правила будут действовать минимум до 20 декабря.