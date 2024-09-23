Меджугорье: плоды и сомнения

19 сентября в Зале печати Ватикана состоялась презентация 22-страничного документа Департамента вероучения «Царица мира» о духовном опыте, связанном с Меджугорьем. Передает русская служба Vatican News.

Первым на пресс-конференции выступил префект Департамента вероучения кардинал Виктор Мануэль Фернандес. Отметив, что публикации документа предшествовали «долгие дискуссии, которые могут еще продолжаться», он напомнил о негативном суждении по этому вопросу со стороны епископа Мостара на покое: он неоднократно высказывался на эту тему, поскольку, пояснил Фернандес, «это было его право и обязанность». Так как мнение поместного епископа не было принято единодушно, епископат тогдашней Югославии учредил специальную комиссию по изучению «феномена Меджугорья». В 1991 году эта комиссия обнародовала так называемую Задарскую декларацию, в которой, в частности, говорится: «Нельзя утверждать, что речь идет о явлениях и феноменах сверхъестественного характера». При этом было предложено продвигать в Меджугорье и «вместе с Меджугорьем» здоровое почитание Пресвятой Девы Марии в гармонии с учительством Церкви.

Задарская декларация не произвела ожидаемого эффекта, и Папа Бенедикт XVI учредил международную комиссию, никак не связанную с внутренними проблемами Церкви в Югославии, — так называемую «комиссию Руини». Она вынесла следующий вердикт: «В первых семи явлениях, имевших место с 24 июня по 3 июля 1981 года, психически здоровые подростки не находились под чьим-либо воздействием и в согласии друг с другом свидетельствовали, что видели Пресвятую Деву, которая доверяла им послания об обращении и покаянии. Иными словами, благочестие, появившееся в Меджугорье, имеет сверхъестественные истоки и является подлинным». В отношении последующих явлений Богородицы можно говорить о внешнем воздействии на ясновидящих, так что эти явления становятся как будто «запланированными». Не было вынесено никакого окончательного суждения о сверхъестественном характере этих объявлений. Что касается духовных плодов благочестия Меджугорья, то пять голосов комиссии определили позитивные плоды, 6 – «смешанные, но в целом позитивные», а 3 голоса признали «смешанные» плоды. Кардинал Фернандес пояснил: «Как известно, в мире есть тысячи групп, связанных с Меджугорьем. Небольшой процент из них (в 5 или 6 епархиях) свидетельствует о значительных проблемах, и это не позволяет говорить лишь о позитивных плодах».

Префект Департамента вероучения напомнил, что в 1995 году Папа Войтыла собирался посетить Меджугорье, однако епископ Мостара обратился в тогдашнюю Конгрегацию вероучения с просьбой не осуществлять эту поездку. Некоторые письма Папы Иоанна Павла II свидетельствуют о том, что это место ему небезразлично: он писал, что «ежедневно посещает» его в молитве, объединяясь с теми, кто молятся в Меджугорье.

В те времена кардинал Ратцингер, префект Конгрегации вероучения, считал, что необходимо отделять предполагаемые чудесные явления от духовных плодов, возникающих «вокруг» Меджугорья. Кардинал Фернандес подчеркнул это «вокруг», ссылаясь на новый документ «Царица мира»: «Мы не говорим, что это происходит “по причине” или “посредством” явлений, об истоках которых не выражаем никакого суждения. Критерий тогдашнего кардинала Ратцингера остается критерием Папы Франциска и критерием, который применяется в данном документе».

Еще в 2019 году Святейший Отец Франциск обнародовал распоряжение, согласно которому «допустимо организовывать паломничества в Меджугорье, при этом избегая того, чтобы они истолковывались как признание подлинности событий».

Кардинал Фернандес подчеркнул, что почитание Пресвятой Девы Марии – Царицы мира распространено по всему миру, и во многих странах существуют группы молитвы и духовности, вдохновляемые Меджугорьем. С этим духовным опытом связаны также многочисленные дела милосердия, осуществляемые различными группами и общинами, в особенности забота о сиротах, наркозависимых, алкоголиках, инвалидах и проблемных подростках. «Феномен Меджугорья» стал народным явлением, которое не принимает во внимание послания и дискуссии о сверхъестественном характере явлений Богородицы: верных притягивает именно образ Царицы мира.

Перечислив некоторые аспекты явлений Богородицы в Меджугорье, которые могут вызвать сомнения по поводу их подлинности и соответствия учительству Церкви, кардинал подчеркнул главные моменты ее посланий: призыв к миру, к осознанию серьезности зла и греха, к личному свидетельству. Как это, собственно, происходило на протяжении всей библейской истории, и в Меджугорье к посланиям Богородицы добавляются аспекты личности, культуры и истории ясновидящих. В любом случае nihil obstat, провозглашенный в документе Святейшего Престола, не закрывает обсуждение: теперь же мы говорим только о «предполагаемых» явлениях Богородицы и о «предполагаемых» посланиях, признавая при этом, что Святой Дух действует в почитании Марии – Царицы мира, поэтому Церковь одобряет ее публичный культ.