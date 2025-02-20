Состояние Папы стабильное, последние анализы показывают небольшое улучшение

Клиническое состояние Святейшего Отца остается стабильным, сообщила пресс-служба Апостольского Престола в среду вечером, 19 февраля 2025 г.

Новые исследования крови, проведённые в этот день медицинским персоналом, демонстрируют небольшое улучшение, особенно показателей, связанных с воспалительным процессом.

Несмотря на состояние здоровья, Папа Франциск продолжает свою повседневную деятельность. После завтрака он прочитал несколько газет, а затем вместе с ближайшими сотрудниками занялся текущими рабочими вопросами.

Перед обедом Св. Отец причастился, а во второй половине дня его посетила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Их встреча длилась около 20 минут.