Мечеть, церковь и синагога под одной крышей — в Берлине заложили храм трех религий

В четверг в Берлине состоялась церемония закладки экуменического храма House of One, который будет служить местом религиозных встреч для представителей сразу трех религий — христианства, иудаизма, ислама, сообщает Интерфакс со ссылкой на телерадиокомпанию RBB.

Современное здание из желтого песчаника высотой 42 метра будут строить на площади Петриплатц, на месте фундамента разрушенной церкви XIII века Петрикирхе. В здании отдельно расположатся лютеранская церковь, синагога и мечеть, которые будут объединены одним общим залом.

На церемонии присутствовал спикер бундестага Вольфганг Шойбле, который назвал проект «необыкновенным», поскольку тот был инициирован представителями трех религий.

Стоимость строительства оценивается в 47,3 млн евро. До сих пор было собрано 40 млн — деньги поступили из федерального и земельного бюджетов, а также из частных пожертвований из более чем 60 стран. Предполагается, что строительство будет завершено в 2024-2025 году.