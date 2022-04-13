Опубликованы материалы выставки, посвященной 30-летию восстановления структур Католической Церкви в России

12 апреля 2022 года завершился годовой круг, посвященный празднованию 30-летия восстановления структур Католической Церкви в России. Напомним, что основные всероссийские торжества по случаю этой исторической даты проходили 9 и 10 октября 2021 года в центре Преображенской епархии.

Новосибирск стал средоточием праздничных мероприятий — как один из центров возрожденного «российского католичества», когда в 1991 году, по прошествии 70-ти с лишним лет атеистических гонений, в России (тогда еще в составе СССР) наступила эра религиозной свободы. Выходили из подполья монашеские и приходские общины, беспрепятственно стали регистрировать новые приходы, начали выдаваться разрешения на строительство новых храмовых зданий, а кое-где стали возвращать верующим их прежние храмы, конфискованные к годы «борьбы с религией» и используемые порой самым неожиданным образом. Эпохальное же событие произошло 13 апреля 1991 г., когда была обнародована булла святого Папы Иоанна Павла II, коей на территории России учреждались две Апостольские администратуры с центрами в Москве и Новосибирске. Это означало, что Католическая Церковь в России возродилась в своих законных канонических структурах.

На празднование в столицу Сибири, помимо делегаций от всех четырех российских католических епархий во главе с их архипастырями, прибыли Апостольский нунций в РФ архиепископ Джованни Д’Аниелло в сопровождении секретаря нунциатуры монсеньора Петра Тарнавского, архиепископ Тадеуш Кондрусевич (митрополит Минско-Могилевский на покое, Республика Беларусь), вспомогательный епископ Карагандинской епархии (Республика Казахстан) Евгений Зенковский, представитель благотворительного фонда Renovabis Бурхардт Ханеке.

Личное приветствие на торжества российских католиков направил и Папа Римский Франциск.

«Ваше празднование – это не только воспоминание о юридических актах и формальных реалиях. Скорее, это время, дабы со смирением и благодарностью вспомнить добро, полученное от Господа и от многих братьев и сестёр, которые – как истинные ‘святые по соседству’ – поддерживали вас на пути. (…) Я желаю, чтобы это празднование побудило всю католическую общину в Российской Федерации быть евангельским семенем, которое с радостью и смирением предлагает ясность и прозрачность Царства Божьего. Я желаю вам быть общиной мужчин и женщин, детей и взрослых, молодёжи и стариков, священников и мирян, людей богопосвящённых и ищущих призвания, стремящихся к единству со всеми, чтобы просто и великодушно свидетельствовать в семейной жизни и в каждой повседневной сфере о полученном даре благодати: это весьма угодно Богу и способствует общему благу всего общества. В частности, христианское свидетельство наилучшим образом проявляет себя в заботе о других, особенно о самых нуждающихся и обделённых вниманием», – написал в своем послании Предстоятель Вселенской Церкви.

Одним из ярких событий торжеств в Новосибирске стала юбилейная выставка, организованная Студией «Кана» Сибирского Католического Телевидения, которая уже много лет осуществляет свою деятельность для католиков России, Казахстана и других государств, входивших ранее в состав Советского Союза.

***

Предлагаем вниманию наших читателей плакаты этой выставки и вместе с ТВ «Кана» выражаем благодарность всем, кто помог её организовать: