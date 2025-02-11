Мать Тереза добавлена в Общий римский календарь

Святейший Престол распорядился о внесении в календарь для католиков римского обряда празднования литургической памяти святой Терезы Калькуттской, сообщает Vatican News.

В декрете за подписью префекта Департамента богослужений и дисциплины Таинств кардинала Артура Роша и архиепископа-секретаря ватиканского ведомства Витторио Франческо Виолы, в частности, говорится, что с 2016 года, когда Папа Франциск причислил к лику святых святую Мать Терезу, она «не перестает сиять как источник надежды для множества людей, которые ищут утешения, страдая телом и духом».

Отмечается, что решение о добавлении литургической памяти было принято по просьбам пастырей, монашествующих, церковных объединений мирян, а также учитывая влияние духовности Матери Терезы в разных регионах мира. Поэтому Папа Франциск изъявил волю внести имя святой Терезы Калькуттской, девы, в Общий римский календарь. Факультативная литургическая память святой будет совершаться во всей Церкви 5 сентября.

Декрет предписывает добавить имя святой Терезы во все литургические календари и книги для священнопразднования Мессы и Литургии часов. Литургические тексты, прилагаемые к декрету, должны быть переведены на местные языки, одобрены и, после утверждения Департаментом богослужений и дисциплины Таинств, опубликованы епископскими конференциями.