Марксисты и христиане могут сотрудничать для продвижения общего блага (+ ФОТО)

10 января Папа Франциск принял на частной аудиенции представителей проекта Dialop, который уже много лет занимается продвижением общего блага посредством диалога между социалистами-марксистами и христианами. Передает русская служба Vatican News.

Сегодня в мире, разделенном войнами и поляризацией, мы рискуем потерять способность мечтать. «Я обращаюсь к вам с этим призывом: не отступайте, не сдавайтесь, не переставайте мечтать о лучшем мире», ‒ отметил Папа.

«В наше время, отмеченное на разных уровнях конфликтами и расколами, будем бдительны к тому, что мы можем сделать, чтобы переломить ситуацию. ‹…› В противоположность жёстким подходам, разделяющим людей, я приглашаю вас способствовать встрече, умению слушать с открытым сердцем, не исключая никого, дабы вклад каждого в процессы перемен, с которыми связано наше будущее, был позитивно воспринят», ‒ отметил Папа Франциск.

Святейший Отец также пригласил представителей проекта всегда обращать внимание на слабых: «Признаком цивилизации является отношение к самым уязвимым: бедным, безработным, бездомным, иммигрантам, эксплуатируемым и всем тем, кого культура отбросов превращает в изгоев».

«Боритесь с коррупцией, злоупотреблением властью и незаконностью. ‹…› Только в духе добропорядочности могут быть установлены здоровые отношения и сотрудничествo», ‒ сказал Папа Франциск.