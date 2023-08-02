М.И. Рупник больше не является членом Общества Иисуса

Священник Марко Иван Рупник «больше не является иезуитом». Об этом пишет Vatican News со ссылкой на недавно опубликованное открытое письмо делегата генерального настоятеля ордена и главного настоятеля Международных домов Общества Иисуса о. Йохана Версхюрена.

По словам священника, истекли 30 дней, отведённые Рупнику на обжалование декрета о его отстранении от Общества Иисуса. Этот документ, подписанный генеральным настоятелем, был передан ему 14 июня, согласно новому каноническому законодательству.

О. Версхюрен напоминает, что «Рупник представил просьбу о разрешении покинуть Общество ещё в январе 2023 года», однако это прошение никогда не давало ему какого-либо «права», поскольку обеты в Обществе Иисуса «связывали его с пожизненным обязательством послушания, а монашеская конгрегация не обязана удовлетворять такую просьбу». Версхюрен уточняет, что Общество не захотело принять его прошение, ибо «желало связать его обязательствами перед лицом множества обвинений; орден призывал его встать на путь истины и противостать злу, которое осудили многие люди, чувствовавшие себя уязвлёнными». Поскольку Рупник отказался прислушаться к этому призыву, орден принял решение исторгнуть его из своих рядов.

Делегат генерального настоятеля иезуитов, который был также настоятелем Рупника, глубоко сожалеет о неспособности бывшего собрата «внять голосу множества людей, которые чувствовали себя израненными, оскорблёнными и униженными его поведением и обращением с ними». Однако «вышесказанное не исключает совершённого им добра и духовных плодов, которые он принёс многим другим людям в Церкви».

Что касается возможности проведения канонического судебного процесса, о. Версхюрен отмечает, что это входит в компетенцию Святейшего Престола, а не Общества Иисуса. «Как главный настоятель, я всегда хотел – в различных обстоятельствах этой долгой и сложной истории – начать процесс, гарантирующий юридическую оценку фактов, право на защиту и последующее наказание (или возможное оправдание), – продолжает иезуит. – Однако этому воспрепятствовали различные причины, в том числе нынешние законодательные ограничения в подобных ситуациях».

Кроме того, о. Версхюрен заявляет: «Общество Иисуса твёрдо намерено дистанцироваться, в том числе и юридически, от Центра им. Алетти – общины, объединяющей научные исследования, священное искусство и поиск диалога в русле христианской традиции Востока и Запада. Иезуиты официально покинут эту общественную ассоциацию верующих, а также будут искать наилучший способ прекратить партнёрские отношения с Центром», в котором больше не проживают иезуиты. Намеченное будет происходить в согласии с Римским викариатом, от которого в настоящее время зависит деятельность Центра им. Алетти.

«Всех, кто так или иначе чувствовал и чувствует себя израненным этим некогда нашим собратом, – заключает священник, – я заверяю в полной солидарности и готовности найти наилучшие способы обретения мира и внутреннего примирения. Эти пути мы можем искать вместе».