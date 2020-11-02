Лукашенко высказался о приглашении Папы Римского в Белоруссию

Приглашение Папе Римскому посетить страну последует с согласия Православной Церкви, заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на встрече с митрополитом Минским и Заславским Вениамином, Патриаршим экзархом всея Беларуси в понедельник.

«Папа Римский — руководитель государства и Церкви, поэтому приглашение, если оно последует из Беларуси, должно быть от главы государства и Православной Церкви, с которой у католиков есть масса проблем», — заявил Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.

По словам Лукашенко, он не хочет «очутиться между молотом и наковальней и создать какие-то неудобства». Он утверждает, что «обсуждал этот вопрос с Папой Римским, и глава Католической Церкви отнесся к нему с пониманием».

Лукашенко рассказал о «всяких инсинуациях, разговорах» по поводу того, что Папа Римский приедет в Беларусь «чуть ли не инкогнито».»Подставлять Папу Римского под эти проблемы, где государство приглашает, а Православная Церковь, главная наша конфессия, и наш Патриарх будет не согласен, мы на это никогда не пойдем. Мы раскольниками не были и не будем», — заверил президент Белоруссии.

«Я не против, чтобы и Папа Римский, не говоря уже о нашем Патриархе и так далее, приезжали к нам сюда. Но должно быть общее согласие на это. Это не должно нанести непоправимый раскол. Поэтому не надо насчет этого вести какие-то непонятные разговоры и в политической игре разыгрывать эту карту. Это неприемлемо», — подытожил он.



Источник: Interfax.by