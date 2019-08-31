Литовский священнослужитель назначен на важный пост в Ватикане, представитель литовского епископата назвал это «большой честью для страны»

Назначение литовских священников на высокие должности в Государственном секретариате Ватикана – большая честь для Литвы. Об этом заявил глава Конференции епископов Литвы архиепископ Вильнюсский Гинтарас Грушас, — сообщает агентство Благовест-инфо.

«Есть два литовца на службе, оба в Государственном секретариате. С одной стороны, это честь для нашего народа, потому что у нас есть такие люди, но, думаю, в этом и польза для Вселенской Церкви, поскольку оба являются замечательными священниками и очень компетентны в своих областях», – заявил архиепископ журналистом.

Как сообщалось ранее, впервые директором администрации Государственного секретариата Святого Престола назначен не итальянец, а литовец – ватиканский дипломат монсеньор Роландас Макрицкас. Этот пост считается особо важным, ибо секретариат курирует экономическую и административную политику Ватикана, его казну. В Госсекретариате Святого Престола уже работает еще один литовский священник – монсерьор Висвалдас Кулбокас.

По утверждению историков Церкви, должность Макрицкаса в миру может быть приравнена к должности делопроизводителя президентской администрации. Более высокую должность в Ватикане в свое время занимал ныне пребывающий на покое кардинал Аудрис Юозас Бачкис – он был вице-секретарем Совета общественных дел Церкви. Эта должность, по мнению экспертов, в миру приравнивается к должности вице-премьера.

Макрицкас приступил к выполнению своих новых обязанностей 10 августа. Ранее он работал в Апостольской нунциатуре в Вашингтоне, а последние два года — в Апостольских нунциатурах Габона и Демократической Республики Конго.