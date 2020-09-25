«Лидерство, которое становится привилегией — не от Бога». В Риме проходит курс иезуитов для церковных организаторов

С 22 по 25 сентября в Генеральной курии Общества Иисуса в Риме проходит четырехдневный курс «Проницательное руководство», целью которого является поиск новой модели лидерства для обновления Церкви. В нем принимают участие служащие Ватикана, высшие руководители других орденов, а также миряне, занимающие ответственные посты в Церкви. Сообщается, что это мероприятие сочетает в себе лучшие современные методы по организации и руководству с богатством католической духовности, основанной на иезуитском подходе к управлению и проницательности.

Как заявил в интервью Vatican News генеральный настоятель Общества Иисуса о. Артуро Соса, SJ, «занятия показывают, как быть лидером в сегодняшей Церкви, основываясь на вере и проницательности».

Касаясь христианского руководства, он выделил две характеристики: «Первая характеристика христианского лидерства — это связь с Иисусом, искренняя любовь к Господу. Вторая характеристика — это сообщество, которое должно руководствоваться Духом и людьми, которые помогают в этом. Вера не является привилегией какой-либо группы, вера открыта для всех, как для христиан, так и для нехристиан. Итак, мы начинаем с веры, которую исповедуем. Мы все крестились, и это первое, что нас связывает, — наше Посвящение. На основе нашей веры в Иисуса Христа строится и обсуждаемое на семинаре своего рода руководство, которое действительно может помочь всем, а не только некоторым. Самой церкви не существует. Его смысл существования и смысл христианской жизни — это миссия Господа: наша вера позволяет нам доверять Господу и сотрудничать в Его миссии, которая состоит в том, чтобы служить всему человечеству, искупить мир, а не спасти себя. Таким образом, такое руководство стремится различить, куда ведет нас Дух, где ведет нас мир, где мы можем служить Царству Божьему.»

Верховный генерал иезуитов также обратил внимание на тот факт, что не все руководство исходит от Духа, поскольку некоторые ведут нас к разным направлениям. Он напомнил, что Папа Франциск осудил клерикализм как отрицательное руководство. И он подтвердил: «Это то, что святой Августин и библейские пророки иллюстрируют, например, когда говорят о плохом пастыре, который заботится не об овцах, а о себе самом, который пользуется своим положением. Такой тип лидерства становится привилегией и чем-то, что не способствует развитию как всего церковного сообщества, так каждого из членов народа Божьего.

Среди учреждений, которые участвуют в организации этого учебного курса: Бизнес-школа ESADE (Барселона), Школа бизнеса McDonough при Джорджтаунском университете (Вашингтон), факультет социальных наук Григорианского университета в Риме и Колледж Ле Мойн в Сиракузах (Нью-Йорк).