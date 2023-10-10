Латинский Патриархат Иерусалима призвал к деэскалации конфликта

После нападения ХАМАС, которое застало Израиль врасплох и привело к сотням погибших и тысячам раненых с обеих сторон, Латинский Патриархат Иерусалима призвал к «настоятельной необходимости найти прочное и всеобъемлющее решение палестино-израильского конфликта», а также обратился к международному сообществу с призывом гарантировать основные права человека. Передает русская служба Vatican News.

В заявлении Латинского Патриархата Иерусалима говорится, что внезапная вспышка насилия «вызывает глубокую тревогу по своим масштабам и интенсивности. Операция, начатая из Газы, и реакция израильской армии возвращают нас в худшие периоды нашей новейшей истории. Большое число жертв и трагедии, с которыми сталкиваются палестинские и израильские семьи, приведет к еще большей ненависти и расколу, уничтожая малейшие возможности для достижения стабильности». В связи с этим в документе звучит призыв к международному сообществу, религиозным лидерам в регионе и во всем мире «приложить все возможные усилия, чтобы помочь деэскалации ситуации, восстановить спокойствие и работать над обеспечением основных прав людей в регионе. <…> Односторонние заявления о статусе религиозных объектов и мест поклонения раскачивают религиозные чувства и еще больше разжигают ненависть и экстремизм. Поэтому важно сохранить статус-кво во всех священных местах Святой Земли и, в частности, в Иерусалиме».

В конце заявления подчеркивается: «Продолжающееся кровопролитие и объявления войны еще раз напоминают о настоятельной необходимости найти прочное и всеобъемлющее решение палестино-израильского конфликта на этой земле, которая призвана быть землей справедливости, мира и примирения между народами. Мы просим Бога вдохновить мировых лидеров в их усилиях по достижению мира и согласия, чтобы Иерусалим стал домом молитвы для всех народов».

Латинский Патриархат Иерусалима также объявил, что в связи с новой конфликтной ситуацией откладываются до дальнейшего уведомления все церемонии, запланированные в связи с прибытием Патриарха Пьербаттисты Пиццабаллы после его назначения кардиналом.

Посольство Израиля при Святейшем Престоле распространило коммюнике, в котором говорится: «Израиль находится в состоянии войны. Десятки израильских граждан были убиты боевиками ХАМАС и ‘Исламского джихада’ в результате чудовищного военного преступления. В таких условиях использование лингвистических двусмысленностей и терминов, намекающих на ложную симметрию, вызывает возражение. То, что произошло сегодня, не может привести к войне, это уже война. Ответ Израиля в этих условиях не может быть описан иначе, чем самооборона. Проведение параллелей там, где их нет, не является дипломатическим прагматизмом, оно просто ошибочно», – говорится в заявлении посольства.