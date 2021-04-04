Кустод Святой Земли: Христос навсегда победил смерть (ВИДЕО)

«Смерть побеждена, потому что любовь сильнее смерти. Бесконечная любовь, с которой Иисус разделил наше человеческое существование и наш земной исход, сильнее смерти»: об этом говорит кустод Святой Земли о. Франческо Паттон в пасхальном видеопослании христианам мира.

В глубине сердца каждого человека, отмечает францисканец, пребывает желание жить, «ибо мы чувствуем и знаем, что созданы для жизни, для полной, счастливой жизни и для вечности». Последний год был крайне сложным не только из-за пандемии COVID-19, но и «из-за войн, голода, гуманитарных кризисов и кризиса человечества, из-за глобализации безразличия и бесчеловечных форм эмбарго».

«Наши глаза, как взор евангельских учеников, может застлать пелена впечатления, что смерть сильнее жизни и что это конец всего, – предостерегает кустод Святой Земли. – Хотя мы не раз читали Евангелие, возможно, мы ещё не поняли, что всё сбывается и обновляется именно в Страстях, Смерти и Воскресении Иисуса». Однако на заре воскресения нашего Господа, говорит в заключение иеромонах, «смерть побеждена навеки»: Христос жив и «вместе с Ним мы будем жить вечно».

Источник: Vatican News