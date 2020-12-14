Культура встречи – это возможность множеству голосов быть услышанными, — кардинал Аюсо Гиксот

«Культура встречи» — понятие, предложенное Католической Церковью в лице Папы Римского Франциска – это взаимообогащающий и познавательный процесс. В его основе лежит подлинное общение – диалог, все участники которого одновременно готовы «отдавать» и «получать».

О этом рассказал, выступая на XVI Международном мусульманском форуме «Культура встречи: религиозная этика в период пандемии», председатель Папского Совета по межрелигиозному диалогу, префект Комиссии по религиозным связям с мусульманами кардинал Мигель Анхель Аюсо Гиксот.

При таком подходе происходит не только взаимный обмен мнениями, но и предоставляется возможность «множеству голосов быть услышанными за одним столом» и, что более важно, быть сопричастными к обсуждению и разрешению насущных проблем современности, отметил он.

Говоря о роли религиозных лидеров в современном мире, кардинал подчеркнул важность совместной работы и тесного сотрудничества во имя всеобщего блага, исцеления мира в эпоху пандемии коронавируса COVID-19 и определения дальнейших путей по решению ее негативных социально-экономических последствий. Все эти задачи, стоящие перед религиозной этикой в эпоху пандемии, подразумевают осознание того, что без солидарности невозможно будет «перестроить новый мир».

В заключении своей речи Его Высокопреосвященство также процитировал фрагменты из недавних обращений и посланий главы Римско-католической Церкви, созвучных главной теме Форума. Среди них: воззвания Папы Франциска к совместной работе во имя справедливости и мира, а также призывы к осознанию чувства принадлежности к единой человеческой семье.

Источник: Пресс-служба ДУМ РФ