Крупнейший в Европе христианский форум «Митинг в Римини-2020» пройдет в спецформате

Ежегодно, начиная с 1980 года, во второй половине августа в городе Римини, известном итальянском курорте и родине режиссера Федерико Феллини, проходит крупнейший в Европе христианский форум Meeting per l’amicizia tra i popoli (Фестиваль дружбы между народами).

Организаторы фестиваля являются членами церковного движения «Comunione e Liberazione» («Общение и освобождение»), которое особым образом призывает к осмыслению значимости христианской веры для повседневной жизни. Движение основано в 1954 году итальянским священником Луиджи Джуссани.

Цель форума, с одной стороны, – свидетельствовать о том, насколько христианству присуща пламенная любовь к человеку, а с другой – открывать и показывать то хорошее, красивое, что есть в человеческом мире. Отсюда и название: «Фестиваль дружбы между народами».

С самого начала Meeting делает ставку на потребность в красоте, истине, справедливости, которую каждый несет в своем сердце и которую отец Луиджи Джуссани называл исходным опытом, – это надежная почва для встречи и открытого диалога, для того чтобы человек мог увидеть положительное в другом человеке, непохожем на него.

В огромном выставочном центре Римини целую неделю проходят встречи, выступления, дискуссии, тематические выставки, презентации, концерты, спектакли, спортивные состязания. Все эти разноплановые мероприятия, затрагивающие вопросы экономики, искусства, литературы, науки, политики и социальной сферы так или иначе раскрывают главную тему. Вход на все мероприятия свободный, за исключением некоторых спектаклей и концертов.

Следуя призыву Папы Иоанна Павла II, Meeting видит свою миссию в том, чтобы быть «местом, где строится цивилизация, основанная на истине и любви» (Выступление Иоанна Павла II, Meeting per l’amicizia tra i popoli, Римини, 1982).

Молодежь и взрослые используют часть своих каникул или отпуска для работы на фестивале; они сами оплачивают дорогу, проживание и питание. Лишь около 250 из них – это жители Римини, а остальные приезжают из других городов Италии, а также из тех стран, где развивается движение «Comunione e Liberazione»; с конца 1990-х в работе участвуют небольшие группы из России, Казахстана, Украины, Белоруссии. Многие приезжают из года в год. Что движет ими? Стремление пережить опыт Человечности и бескорыстно свидетельствовать об этом.

Суммарное число посещений всех мероприятий за 7 дней форума в прошлом 2019 году почти достигло одного миллиона, а в среднем в последние годы составляло около 800 тысяч.

В разные годы на фестивале выступали кардинал Йозеф Ратцингер (будущий Папа Бенедикт XVI), Андрей Тарковский, мать Тереза Калькуттская, Ханс Урс фон Бальтазар, Тони Блэр, Лех Валенса, Далай-лама XIV, митрополит Иларион (Алфеев), Оливье Клеман, епископ Пантелеимон (Шатов), архиепископ Павел Пецци, Ольга Седакова, Владимир Легойда, митрополит Филарет (Вахромеев) и другие.

Meeting часто обращается к теме России: уже на первом фестивале в 1980 была организована выставка о советских художниках-нонконформистах; выставки об истории русской культуры и духовности, подготовленные фондом «Христианская Россия», многие годы занимают особое место в программе.

В этом году Meeting пройдет в 41-й раз, с 18 по 23 августа, в специальном формате: вся программа будет доступна онлайн.

Конечно, живое участие в этой огромной, насыщенной, радостной встрече – это уникальное приключение. Но если вы читаете этот анонс, то воспользуйтесь случаем и посетите Meeting не выходя из дома: возможно, опыт кого-то из участников найдет отклик в вашем сердце?

Темой в этом году станут слова Абрама Иешуа Хешеля, раввина, теолога и философа: «Лишенные изумления, мы остаемся глухи к возвышенному».



Подробнее — «Митинг в Римини 2020»

(Информация подготовлена с использованием статей Юлии Зайцевой на портале «Благовест-инфо».

Амбассадор Международного фестиваля Дружбы между народами «Meeting per l’amicizia fra I popoli» в России:

Культурный центр «Покровские Ворота»

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