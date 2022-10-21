Крупнейший союз протестантов в РФ отказался от политических оценок мировых событий

Российский союз христиан веры евангельской (пятидесятников) заявил о недопустимости участия своих епископов и пасторов в политических диспутах по поводу текущей международной обстановки, вместо этого служители протестантских церквей призываются к молитве и служению людям, передает «Благовест-инфо».

В четверг, 20 октября 2022 г., в Петербурге завершился Малый трехдневный собор РОСХВЕ — крупнейшего в России объединения протестантских церквей. Его участниками стали около 300 служителей со всей страны, сообщает «Интерфакс-религия».

«Участники Малого собора отметили особенность времени и обстоятельств, в которых оказалась евангельская церковь, когда испытывается вера каждого прихожанина. Библейские тексты предупреждают нас о таких временах в Евангелии от Луки 21:9: «Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде; но не тотчас конец». Мы осознаем, что некоторым событиям надлежит быть, и на это невозможно повлиять», — говорится в итоговом заявлении форума.

«В данных условиях, — сказано далее в документе, — священнослужители не могут позволить себе присоединиться к панике или смущению. Недопустимо втягивать себя в дискуссии, находящиеся в сугубо политической плоскости. Это время молитвы, активного служения людям и осознания того, что делает Бог».

Служители евангельских церквей призвали своих последователей продолжать молиться о народах России и Украины, скорейшем наступлении мира и стабилизации ситуации в общемировом пространстве.

Во встрече принял участие советник Управления Президента России по внутренней политике Александр Терентьев.

Также с приветственным словом к участникам собора обратились руководители различных религиозных общин. В частности, вспомогательный епископ Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве монс. Николай Дубинин отметил в своём обращении важность совместного действия и служения, особенно в то время, когда мир отрицает Христа и Его ценности, сообщает сайт РОСХВЕ.