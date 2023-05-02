Конференция «Слово Господне. Евангельские чтения на Литургии: от христианского Востока до Запада» пройдет в Регенсбурге

23–24 ноября 2023 года в Регенсбурге, на базе кафедры истории Церкви Евангелическо-теологического факультета Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана состоится международная конференция.

Её цель — изучение связи между евангельскими чтениями на богослужениях и теми календарными системами, в которые они включены. Конференция посвящена литургическим календарям и предписаниям, содержащимся в греческих рукописях (Четвероевангелиях, Лекционариях, Типиках) и отражающим различные стороны византийского обряда и неустоявшихся форм.

Первое направление конференции — установление и развитие календарей различных циклов (неподвижных и подвижных) и празднований. Изменялся ли выбор евангельских отрывков следом за изменением календарей (вследствие возникновения, перемещения и исчезновения праздников)? Каковы были критерии для определения границ зачал? Какие богословские воззрения и значения раскрывает набор чтений того или иного праздника?

Другое направление конференции связано с изложением и передачей систем зачал. Как использовались рукописные источники для определения и поиска евангельских отрывков? Как соотносятся календари, текст и система разделения на зачала? Что ещё (иконография, богослужебные песнопения) сопутствует зачалам? Есть ли сходства в разных обрядах и языках?

Заявки и тезисы выступления можно присылать по адресу m.geiger@lmu.de до 31 мая, конференция пройдёт в очно-дистанционном формате. Регламент выступления: 20-30 минут.

В докладах приветствуется связь с агиографией, гомилетикой и гимнологией. Рабочие языки конференции — английский, немецкий, французский и итальянский. По результатам конференции возможна публикация текста доклада.

Конференция объединит и даст возможность пообщаться специалистам разных традиций Востока и Запада (арабской, армянской, эфиопской, латинской, старославянской, сирийской и т. д.), позволит обозначить, утвердить, видоизменить или уточнить основные направления в развитии системы зачал и литургических календарей.

Мероприятие проходит в рамках исследовательского проекта «Евангелие и Литургия в Византийской церкви. Год литургической церкви в греческом Тетраевангелии», финансируемого с октября 2021 года Фондом Фрица Тиссена на базе Мюнхенского университета.



Источник: Богослов.Ru