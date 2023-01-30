Конференция «Христианская психология в эпоху перемен» прошла в Москве в рамках XXXI Рождественских чтений

Конференция «Христианская психология в эпоху перемен» состоялась в рамках XXXI Рождественских чтений в Российском православном университете св. Иоанна Богослова (РПУ). Участники – священнослужители и миряне – подготовили доклады как академического плана, так и практической, прикладной тематики. Послушать их собралось около двухсот участников Рождественских чтений из разных городов России.

Ведущий конференции – декан факультета психологии РПУ профессор Борис Братусь в своем вступительном слове отметил, что конференции, посвященные христианской психологии, в рамках Рождественских чтений проводятся уже без малого четверть века. Несмотря на такой солидный срок, дискуссии о соотнесении светской и христианской психологии, об особенностях и сути последней продолжаются.

Наталья Инина, старший преподаватель факультета психологии РПУ, посвятила доклад этой теме. По ее словам, в условиях нынешней «экстраординарной психической нагрузки» обнаруживается «резкий разворот» светской психологии «в сторону духовных аспектов человеческого бытия». Значит ли это, что у светских и христианских психологов теперь общие задачи? С одной стороны, оба направления призваны помогать человеку «не расчеловечиться», уберечь его от примитивизации, сводимой лишь к задачам выживания. С другой стороны, кризисная ситуация может подтолкнуть человека «к трансцендентности, к выходу за рамки эго» – но куда? И это ключевой вопрос: по словам Ининой, позитивистская светская психология менее всего задается этим вопросом, ее антропоцентризм диктует сосредоточение на проблеме «откуда». При этом речь может заходить о некоей собирательной «духовности» («трансвитальность», «личная вселенная», «традиционные ценности» и т.д.), но она понимается скорее как «очередной психологический инструмент, продукт человеческой активности». «В материалистической науке небо духовное заменяется небом психологическим», – отметила докладчица.

В этом она видит «основное противоречие и одновременно основной ресурс встречи» светской и христианской психологии. Признавая достижения светской науки, христианская психология стремится «помочь человеку воссоздать связь между ним и духовной реальностью, в центре которой – Тот, кто порождает личность человека». «Личности нет, если нет ничего выше ее», – привела Н. Инина выражение Бердяева, которым можно описать подход христианской психологии.

В этом же ключе представлял свою тему «Аддиктология на распутье и вызов христианства» игумен Иона (Займовский), руководитель программы «Метанойя». Речь шла об особенностях христианской аддиктологии, которую нельзя назвать «просто конфессионально окрашенным приложением к науке об излечении зависимостей». По словам о. Ионы, классическая аддиктология считает зависимость заболеванием (признана таковым ВОЗ в 1953 г.), причем ведущим к смерти, а фундаментом выздоровления – полное воздержание от психоактивных веществ (алкоголя, наркотиков и т.д.). В современной западной аддиктологии преобладает политика «снижения вреда» (замещение тяжелых наркотиков легкими, допущение алкоголя «под контролем»), что постепенно делает зависимость более социально приемлемой – «аддикция смешивается с нормой». Однако с точки зрения христианской антропологии недопустимо смешение воздержания и «умеренного употребления»: адепты последнего подхода «хотят для зависимого комфортной жизни, не предлагая ему нравственного выбора». Христианская же аддиктология, во-первых, утверждает, что болезнь зависимости ведет к смерти, ее не победить «непроблемным употреблением»; а во-вторых – «предлагает больному инструмент для радикального изменения своей души», говоря об исцелении как об обретении цельности, о возвращении к «первоначальному идеалу трезвой жизни с Богом». О том, что это возможно, свидетельствует опыт выздоровления многих и многих зависимых по всему миру и более чем тридцатилетний опыт – в России.

«Аксиология высших смыслов» – такую тему выбрала Надежда Храмова, доцент факультета психологии РПУ. Говоря об опасности трансгуманизма, угрозе отмены христианских ценностей, она противопоставила этим тенденциям анализ «априорных, не соотносимых с личностью» высших трансцендетных смыслов, прослеживая диалог Бога с человеком на примере патриархов и пророков Ветхого Завета и представив в виде графика преемственность и развитие заповедей Декалога и Заповедей блаженств.

Два доклада были посвящены анализу концепций зарубежных мыслителей. Илья Якунин, доцент факультета психологии РПУ, воодушевлен философией Э. Левинаса – он обратился к исследованию этического аспекта семейных отношений в концепции этого французского мыслителя, отметив смысловое сходство многих положений с текстами советского академика и тайного епископа Алексея Ухтомского. По Левинасу, семья – не биологический феномен, а «чудо и основа этики», отметил И. Якунин.

Философ Алексей Лызлов, доцент РГГУ, в сообщении «Онтологическое понимание скуки в дизайн-аналитической психотерапии и христианской психологии» рассказал о том, как Хайдеггер трактует феномен скуки (не ситуативной, а «тотальной») и как, в конечном счете, предлагает с ней справляться: не избегать разными способами, а «взять на себя скуку, тревогу, тесноту существования как задачу и возможность», что откроет путь к новым творческим шагам.

Подобный подход – «не избегать, а двигаться навстречу» тому, что мы обычно хотим отринуть, предложил Аркадий Харьковский, преподаватель факультета психологии РПУ. В докладе «Болезнь и выздоровление как время изменений личности (психологический взгляд на проблему)» он размышлял о роли личностного начала в восприятии болезни не только как физиологического процесса, но и как «события» в «нравственном пространстве», которое дает шанс «задействовать верхние этажи лестницы смыслов».

Два завершающих доклада были посвящены психологическим аспектам педагогики. Татьяна Климова, старший преподаватель МГПУ (Московский городской педагогический университет), рассказала о возможностях театральной педагогики и режиссуры образовательной среды. На примере трех успешных образовательных проектов для младших школьников и подростков докладчица показала, как использование театральных (в широком смысле) методик, создание «событийной общности» позволяют развивать мотивацию к обучению, воображение, инициативу, «формировать личностные смыслы».

Протоиерей Константин Зелинский, кандидат педагогических наук, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Урюпинской епархии представил доклад «Воспитание сердца человеческого: психологические и педагогические основания». Опираясь на труды выдающегося педагога Юга России и подвижника православной веры Федора Кашменского (это незаслуженно забытое имя было недавно открыто о. Константином), он говорил о необходимости интегрирования богословских, психологических и педагогических подходов в воспитании «жизневолящего» человека, способного к «познанию, приятию, созиданию, сбережению, преображению жизни».

«Наша конференция, разнообразие докладов, представленных на ней, показывают, что христианская психология – есть, что у нее множество задач, что она тесно связана с другими науками. Но мы не решаем проблем человечества, а помогаем конкретному человеку стать собой, и без христианской психологии это сделать очень трудно», – этими словами профессор Братусь завершил заседание психологической секции Рождественских чтений.

Юлия Зайцева

Источник: «Благовест-инфо»