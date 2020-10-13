Комиссия по созданию системы защиты от новых инфекций появится в России

Президент России Владимир Путин постановил образовать межведомственную комиссию Совбеза РФ, которая будет заниматься вопросами создания системы защиты страны от новых инфекций. Глава государства уже подписал соответствующий указ, опубликованный в понедельник, 12 октября, на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, комиссия будет проводить оценку внутренних и внешних угроз, связанных с распространением инфекционных заболеваний и их сопротивляемость противомикробным препаратам, а также изучать механизмы появления новых заболеваний. Вместе с этим комиссия будет оценивать уровень защиты населения страны от новых инфекций, организовывать исследования для профилактики, диагностики и лечения заболеваний, а также предлагать Совбезу соответствующие предложения и рекомендации.

«Комиссия осуществляет свою деятельность с учетом мнения научного сообщества и специалистов в области противодействия распространению инфекционных заболеваний и антимикробной резистентности», — следует из документа.

На комиссию возлагаются следующие функции: оценка угроз, связанных с распространением инфекционных заболеваний, изучение механизмов возникновения новых заболеваний, мониторинг распространения заболеваний и оценка состояния коллективного иммунитета населения РФ, оценка уровня защиты населения РФ от новых инфекций и другие.

Возглавить комиссию поручено заместителю председателя Совбеза РФ. В состав также войдут зампредседателя правительства РФ, министр здравоохранения РФ, министр науки и высшего образования РФ, министр промышленности и торговли РФ, президент РАН, руководитель Роспотребнадзора, руководитель ФМБА, ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и другие. Всего в комиссии 23 человека.