Клир Преображенской епархии пополнился новым постоянным диаконом – выпускником католической семинарии (+ ФОТО)

29 октября 2023 г. в 30-е рядовое воскресенье в Новосибирске Владыка Иосиф Верт рукоположил в постоянные диаконы Александра Пузика, очередного выпускника курсов подготовки кандидатов в постоянные диаконы, организованных по решению Конференции католических епископов России.

На данный момент в России существуют приходы, в которых нет священников, и институт постоянных диаконов может в некоторой степени компенсировать эту проблему. Конференция католических епископов России установила критерии для кандидатов в постоянные диаконы: это должны быть женатые мужчины не моложе 35 лет с опытом жизни в образцовом браке не менее 5 лет, прошедшие соответствующую духовную и богословскую подготовку. Курс семинарской подготовки кандидатов рассчитан на 4 года. Напомним, что летом этого года в России был рукоположен первый из подобных кандидатов – Алексей Пирогов, ставший клириком Архиепархии Божией Матери в Москве. Также важно отметить, что ещё в 1999 году в Преображенской епархии состоялось рукоположение самого первого постоянного диакона в новой России после восстановления структур Католической Церкви – о. Владимира Дегтярёва (1958 – 2022), бывшего главного редактора «Сибирской католической газеты».

Александр Пузик – давний активный член прихода Св. Праведной Анны в столице Урала, до последнего времени он нес здесь служение министранта и чтеца во время совершения Св. Мессы. В 2014 году окончил Школу катехизаторов Преображенской епархии, а в первое воскресенье 2015 года лично из рук Преосвященного епископа Иосифа Верта получил Каноническую миссию, дающую ему право на самостоятельное проведение катехизации в собственном приходе. 26 июля 2021 г. находившийся с визитом в Екатеринбурге Ординарий Преображенской епархии совершил поставление верного местного прихода Александра Пузика во чтецы. Также Александр завершил обучение в Католической Высшей Духовной Семинарии «Мария — Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге по программе подготовки постоянных диаконов (выпуск состоялся весной 2022 года). А в минувшее воскресенье из рук своего Ординария в Новосибирске Александр Пузик принял сан постоянного диакона.

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Святую Мессу рядового 30-го воскресенья в Кафедральном соборе Преображения Господня возглавил Владыка Иосиф Верт, которому сослужили: генеральный викарий Преображенской епархии о. Андрей Ферко, а также настоятель главного католического прихода Сибирской столицы о. Григорий Федосеев и настоятель прихода Уральской столицы о. Антон Гсель.

В числе гостей на торжественном богослужении также присутствовали: супруга поставляемого кандидата Оксана и группа верных из Екатеринбурга.

Как сказал в своей проповеди Владыка Иосиф, «нынешнее рукоположение – событие не локального характера, оно говорит о структурах Католической Церкви, о традициях, о истории и развитии литургической, пастырской и социальной жизни в Церкви в течение веков». Отец Епископ напомнил новому диакону о его предшественниках и небесных покровителях – о святом диаконе-первомученике Стефане, о святом диаконе Франциске Ассизском, о многих мирянах, которые не даже имея посвящения в диаконы, совершали служение в Церкви в труднейших условиях отсутствия священника (как, например, Гертруда Детцель, чей процесс беатификации уже открыт Церковью.

Владыка отметил, что «сегодня на наших глазах произошло рождение постоянного диакона, помощника епископа и священников в их служении в Церкви, который также является как бы посредником между верными и священниками. <…> И в первую очередь служитель Евангелия, служитель таинств Церкви Божией должен совершать этот труд в своём собственном сердце. Но затем молитвой, терпением, примером своей жизни также совершать эту работу и в сердцах других людей».

Напомнив диакону Александру о том, что верные Церкви будут отныне возносить ко Господу молитву о нём, сопровождать его в служении своими непрестанными молитвами, Правящий Епископ призвал новоиспеченного клирика быть всегда верным Господу Богу, быть всегда рядом с верующими и помогать им на пути в Небесную Отчизну.

(Читайте полный текст проповеди Преосвященного Иосифа Верта)

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Остальные подробности состоявшегося рукоположения во диаконы — в большом фоторепортаже ТВ «Кана»: