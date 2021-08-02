Китайским христианам запретили оказывать помощь жертвам наводнения от имени церквей и сообществ

Власти города Синьсян в Китае запретили христианам помогать пострадавшим от наводнений, которые унесли десятки жизней и нанесли огромный ущерб нескольким городам, сообщает invictory.com со ссылкой на persecution.org.

Муниципальное бюро по делам национальностей и религий города Синьсян недавно издало приказ, запрещающий христианам помогать пострадавшим от наводнений, если они будут это делать от имени своих церквей, делиться верой и даже упоминать о своей принадлежности к христианству. Местные власти сообщили, что все, кто нарушит это правило, должны будут покинуть пострадавшую от наводнения территорию.

20 июля в центральном Китае сильнейшие ливни спровоцировали наводнения. В городах дороги превратились в реки, плотины в регионе переполнены. Сообщается о 12 погибших.

Христиане и представители местных спасательных организаций и других провинций устремились в Чжэньчжоу, чтобы помочь пострадавшим. В интернете опубликованы видео, которые показывают, как полиция, пожарные и христиане работают вместе, помогая людям, при этом командующий полицейской спасательной операцией в Чжэньчжоу тепло встречает бригаду христиан-волонтеров из Ухани.

После того, как христиане и другие группы помощи отправились в такие города, как Синьсян и Вэйхуэй, власти предупредили их, чтобы они не нарушали их «правила».

В последнее время правительство Синьсяна ужесточило притеснения христиан в городе. По распоряжению властей с сотни церквей сняли кресты, многие общины закрыли, независимо от того, санкционированы они государством или нет. Назначенный Ватиканом епископ Синьсянский Джозеф Чжан Вэйчжу был арестован ещё 21 мая 2021 года и до сих пор не освобожден.