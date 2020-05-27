Китай: скончался 98-летний епископ, ранее вылечившийся от коронавируса

Епископ подпольной Католической Церкви скончался 7 мая в Китае на 99-м году жизни. В феврале имя Иосифа Жу Баою попало в топ-новости мировых СМИ после того, как он стал самым пожилым человеком в мире, вылечившимся от коронавируса. Через три месяца после выздоровления иерарх тихо умер во сне. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на CNA.

Епископ Наньяна на покое – один из трех катакомбных иерархов, скончавшихся за последние полгода в Китае, которые были упомянуты в коммюнике Святого Престола от 23 мая. Всем троим было за 90.

В ХХ веке епископ Жу подвергался гонениям за свою веру – он провел два срока в лагерях маоистского режима. Будущий епископ родился в Пушане, провинция Хэнань, 2 июля 1921 года. Этот период был отмечен активным распространением христианства в Китае. По стечению обстоятельств, в том же 1921 году в Шанхае была основана местная компартия.

После смерти своего мужа мать отдала шестилетнего Жу в католический приют в городе Цзинан. Двумя годами позже мальчик и его мать приступили к таинству Крещения. Жу поступил в начальную семинарию. В годы гражданской войны он поступил в региональную семинарию, где изучал философию и богословие.

После прихода к власти коммунистов в 1949 году положение католиков значительно ухудшилось, многие из них подвергались арестам за отказ участвовать в кампаниях по борьбе с «иностранным влиянием». В этой ситуации священническое рукоположение Жу смогло состояться только в 1957 году, за год до провозглашенного Мао Цзэдуном «Большого скачка» – пятилетнего плана коллективизации, приведшего, помимо прочего, к голоду в стране. Через семь лет после рукоположения Жу был приговорен к трем годам каторжных работ. Освободившись в 1967 году, он продолжил тайно служить в своем родном городе.

В 1981 году священника снова арестовали и приговорили к 10 годам лагерей за «контрреволюционную деятельность», которая заключалась в том, что он организовал паломничество к святилищу Шэшаньской Божией Матери в Шанхае. Выйдя на свободу в 1988 году, отец Иосиф получил разрешение служить на приходе. В 1995 году Папа Иоанн Павел II назначил Жу епископом-каодъютором Наньяна, его хиротония была произведена в тайне в день торжества его небесного покровителя – Святого Иосифа Обручника. В 2002 году епископ Жу стал ординарием Наньянской епархии, а в 2010 году подал прошение об отставке по возрасту.

По статистике за 2011 год в Наньяне, провинция Хэнань, проживало 12 миллионов человек. По сведениям Ватикана, в городе насчитывается 20 тысяч католиков, которых окормляют 20 священников.

Похороны Иосифа Жу возглавил нынешний епископ Наньяна Петр Цзинь Луган – первый подпольный иерарх, официально признанный китайскими властями после заключения в сентябре 2018 года соответствующего соглашения между Пекином и Ватиканом.

В сообщении Святого Престола от 23 мая также говорится о кончине двух других китайских епископов-старожилов.

Епископ города Чанчжи на покое Андрей Цзинь Даньюань скончался в ноябре 2019 года в возрасте 90 лет. В годы правления Мао он провел в лагерях 13 лет.

Другой упомянутый Ватиканом иерарх – Иосиф Ма Жонму – скончался 23 марта в возрасте 101 года. Он был единственным этническим монголом в составе китайского епископата.

Ма родился в 1919 году во Внутренней Монголии, в 1935-1947 учился в начальной семинарии, в годы гражданской войны был рукоположен во священника. В 1958 году он был приговорен к десяти годам лагерей за отказ вступить в новообразованную Китайскую католическую патриотическую ассоциацию. Выйдя на свободу, он работал на водохозяйственном комплексе и смог вернуться к служению только в 1979 году, когда при Дэн Сяопине Китай пошел по пути либерализации.

В 1983 году Иоанн Павел II назначил Ма епископом город Иньчуань, поручив ему окормление этнических моголов. За годы служения епископ Иосиф Ма перевел на монгольский язык Катехизис и ряд других церковных документов, а выйдя на покой, посвятил себя переводу Нового Завета и Римского Миссала. В 2004 году ватиканская Конгрегация евангелизации народов послала ему наперсный крест в знак признательности и общения.

Погребение епископа Ма совершил 27 марта епископ города Хух-Хото Павел Мэн Цинлу в сослужении двух священников. Кроме них, в связи с пандемией коронавируса, проститься с епископом не смог никто.