Кенийские епископы обеспокоены ударом пандемии по бедным и обездоленным

Кенийские епископы обеспокоены бедственным положением бедных и обездоленных сограждан во время пандемии и призывают власти приостановить затратные конституционные реформы и референдум ради экономии средств, сообщает Седмица со ссылкой на католическое агентство Fides.

«Мы весьма обеспокоены тяжким финансовым бременем, которое несем ныне все мы, и в особенности самые бедные и обездоленные среди нас. Они уже не в состоянии оплачивать медицинские счета своих заболевших родственников и похоронные расходы умерших», – пишут епископы Кении в своем послании по итогам Пленарного собрания.

Документ опубликован под названием «Призыв к построению единой, исцеленной и примиренной нации».

«Мы с огромной озабоченностью и скорбью отмечаем бурный рост численности наших сограждан, зараженных коронавирусом, и множество жизней, которые мы теряем каждый день, – пишут епископы в своем послании, призывая сограждан оказывать посильную помощь каждому, кто борется в это нелегкое время с нуждой, болезнью и психологическими тяготами. – Мы в особенности обращаемся к частным больницам с призывом не повышать цены на услуги нуждающимся в их помощи».

Епископы в своем послании задаются вопросом, уместно ли в чрезвычайной ситуации пандемии заниматься и далее процессом пересмотра конституции. Правительство страны успело подготовить доклад под названием «Инициатива по наведению мостов» (Building Bridges Initiative, BBI) для слушаний и обсуждения в обществе.

«Однако есть ли у пораженной пандемией страны необходимые средства для проведения референдума до 2022 года, и это всего лишь за 18 месяцев до всеобщих выборов, а ведь для всех этих процессов требуются немалые деньги? – задаются риторическим вопросом епископы в своем послании. – Может ли страна позволить себе тратить и без того стремительно сокращающиеся ресурсы на референдум, когда в сферах здравоохранения и образования мы напрягаем все силы, однако уже явно проигрываем борьбу с пандемией?»

Епископы предлагают срочно обсудить в парламенте реформы, предлагаемые в докладе BBI, чтобы отделить те реформы, которые требуют отдельных законодательных и административных поправок для своей реализации, и отложить их на будущее, а на будущий всенародный референдум вынести лишь самые неотложные реформы, «дабы не отвергать скопом здравые идеи правительственного доклада».