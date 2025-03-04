«Кем мы надеемся стать вместе?» Послание на месяц Рамадан и Ид-аль-Фитр 2025 года

ДИКАСТЕРИЯ ПО МЕЖРЕЛИГИОЗНОМУ ДИАЛОГУ

ПОСЛАНИЕ НА МЕСЯЦ РАМАДАН И ИД-АЛЬ-ФИТР

1446 Г. Х. / 2025 Г. Н. Э.

Христиане и мусульмане:

кем мы надеемся стать вместе

Дорогие братья и сестры мусульмане,

В начале месяца Рамадан Дикастерия по межрелигиозному диалогу направляет вам свои самые теплые приветствия и дружеские пожелания. Этот период поста, молитвы и общения — прекрасная возможность приблизиться к Богу и обновить основополагающие ценности веры, сострадания и солидарности. В этом году значительная часть Рамадана совпадает с Великим постом, который для христиан является временем поста, молитвы и обращения ко Христу. Такая близость в духовном календаре предоставляет нам уникальную возможность пройти бок о бок, христианам и мусульманам, общий путь очищения, молитвы и дел милосердия. Для нас, католиков, радостно разделить с вами этот момент, ведь он напоминает нам о том, что все мы — паломники на этой земле и стремимся «прожить лучшую жизнь». В этом году мы хотим вместе с вами поразмышлять не только о том, что мы можем сделать, чтобы «прожить лучшую жизнь», но прежде всего о том, кем мы хотим стать вместе, как христиане и мусульмане, в мире, который ищет надежду. Хотим ли мы быть лишь соработниками в деле улучшения мира или настоящими братьями и сестрами, общими свидетелями дружбы Бога со всем человечеством?

Мы, католики, рассматриваем Рамадан не просто как месяц поста, а как школу внутреннего преображения. Воздерживаясь от еды и питья, мусульмане учатся управлять своими желаниями и сосредотачиваться на главном. Это время духовной дисциплины — приглашение к культивированию благочестия, той добродетели, которая приближает человека к Богу и открывает его сердце для других. Как вы знаете, в христианской вере святой период Великого поста призывает нас следовать аналогичному курсу: через пост, молитву и милостыню мы стремимся очистить наши сердца и сосредоточиться на Том, Кто руководит нашей жизнью и направляет ее. Эти духовные практики, хотя и выражаемые по-разному, напоминают нам, что вера заключается не просто во внешних жестах, а в процессе внутреннего обращения.

В мире, отмеченном несправедливостью, конфликтами и неуверенностью в будущем, наше общее призвание предполагает гораздо больше, чем схожие духовные практики. Наш мир жаждет братства и подлинного диалога. Вместе мусульмане и христиане могут стать свидетелями этой надежды, будучи убежденными в том, что дружба возможна, несмотря на бремя истории и ловушки идеологий. Надежда — это не просто оптимизм: это добродетель, основанная на вере в Бога, Милосердного, нашего Творца. Для вас, дорогие друзья-мусульмане, надежда питается доверием к божественному милосердию, которое прощает и направляет. Для нас, христиан, она основана на уверенности в том, что Божья любовь сильнее всех испытаний и препятствий.

Поэтому мы хотим вместе стать братьями и сестрами в человеколюбии, глубоко уважающими друг друга. Наша вера в Бога — это сокровище, которое объединяет нас гораздо больше, чем наши различия. Она напоминает нам о том, что все мы — создания духовные, воплощенные и любимые, призванные жить в достоинстве и взаимном уважении. Мы хотим стать хранителями этого священного достоинства, отвергая все формы насилия, дискриминации и отчуждения. В этом году, когда обе наши духовные традиции пересекаются в праздновании Рамадана и Великого поста, у нас есть уникальная возможность показать всему миру, что вера преображает людей и общество и является движущей силой единства и примирения.

В мире, где «возрождается «искушение выстроить культуру стен, возводить стены, чтобы не допустить встречи с другими культурами, с другими людьми»» (Папа Франциск, Fratelli Tutti, 27), наша задача состоит в том, чтобы через диалог построить общее будущее, основанное на братстве. Мы не хотим просто сосуществовать, мы хотим жить вместе в искреннем и взаимном уважении. Ценности, которые мы разделяем, такие как справедливость, сострадание и уважение к творению, должны вдохновлять наши действия и отношения и служить нам компасом, чтобы мы были строителями мостов, а не стен, поборниками справедливости, а не угнетения, защитниками окружающей среды, а не разрушителями. Наша вера и ее ценности должны помочь нам быть голосами, которые выступают против несправедливости и безразличия и провозглашают красоту человеческого разнообразия.

В это время Рамадана и приближающегося праздника Ид-аль-Фитр мы рады разделить с вами эту надежду. Пусть наши молитвы, жесты солидарности и усилия во имя мира будут ощутимыми знаками нашей искренней дружбы с вами. Пусть этот праздник станет поводом для братских встреч между мусульманами и христианами, во время которых мы сможем вместе праздновать милость Бога. Эти простые, но глубокие моменты совместного общения — семена надежды, способные преобразить наши общины и наш мир. Пусть наша дружба станет свежим дуновением для человечества, жаждущего мира и братства!

Пусть ваш пост и другие благочестивые практики во время Рамадана и завершающего его праздника Ид-аль-Фитр принесут вам обильные плоды мира, надежды, братства и радости.



Дано в Ватикане, 4 февраля 2025 года

Кардинал Джордж Джейкоб Кувакад

Префект

Епископ Индунил Кодитувакку Джанакаратне Канканамалаге

Секретарь

Источник: официальный сайт ККЕР