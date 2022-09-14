Католики Центральной Азии и России прибудут на встречу с Папой

Апостольский визит Папы в Республику Казахстан – это значительное событие не только для местных католиков, но и для верующих соседних стран. Об этом в интервью «Радио Ватикана» рассказал пресс-секретарь конференции католических епископов Казахстана о. Пётр Пытлованы.

Священник отметил, что поместная Церковь молится, дабы визит Папы Римского принёс «наибольшие духовные плоды для Церкви Вселенской и для всей земли, особенно, когда речь идёт о восстановлении мира и примирения; мы хотим показать пример солидарности, взаимопонимания и единства, в том числе благодаря присутствию Епископа Рима», – заявил пресс-секретарь поместного епископата.

«Католическая Церковь в Казахстане является маленькой частью большого общества, маленькой, однако заметной и очень важной. Все жителей нашей страны, в том числе католики, с нетерпением ждут приезда Святейшего Отца. Несмотря на большие расстояния, несмотря на профессиональную занятость (паломников), ожидаем, что на Святой Мессе на площади EXPO соберётся более пяти тысяч католиков; мы также надеемся на присутствие представителей других вероисповеданий, – людей, которые желают не только увидеть Святейшего Отца, но и услышать из его уст слова напутствия, наставления. Поэтому ожидания не только католиков, но и представителей других обществ в этой стране, связанные с приездом Святейшего Отца, весьма велики. Надеемся, что это будет прекрасная встреча, что будет не только прекрасная погода, но и прекрасная благодать, которая наполнит всех, кто присоединится к этой встрече».

Особым моментом второго дня апостольского визита Папы Франциска станет Святая Месса на площади перед выставочным центром EXPO в Нур-Султане, в которой примут участие католики из Казахстана, Монголии, Таджикистана, Узбекистана, а также из России, отметил о. Пётр Пытлованы:

«Сегодня мы знаем, что также представители Католической Церкви из России, несмотря на большие расстояния, желают присоединиться к нам, чтобы вместе встретиться со Святейшим Отцом. Для них, как и для нас, это встреча с Папой Римским имеет особо важное значение, потому что всего лишь второй раз в истории нашей страны к нам приезжает Святейший Отец. По той причине, что Святейший Отец не может на данный момент посетить Россию, мы хотим вместе с ними бок о бок молиться и упрашивать о Божьем благословлении для католиков и для всех жителей этих больших пространств, на которых находится Католическая Церковь как в Казахстане, так и в России. Ожидания весьма велики у всех. Несмотря на большие расстояния, несмотря на труд, вложенный в дорогу, все из России, которых я сегодня встретил, очень радостны и в молитве уже не могут дождаться встречи со Святейшим Отцом».

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Совсем свежие фото Студии «Кана», сделанные 13 сентября 2022 г. — Нур-Султан готовится встретить Папу Франциска и паломников. Организаторы и волонтёры заняты подготовкой всего необходимого для проведения Святой Мессы на площади, которая находится на территории Международного Выставочного Центра «EXPO»: