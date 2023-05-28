Католики столицы Сибири встретили торжество Сошествия Святого Духа (+ ФОТО)

Утром 28 мая во дворе Кафедрального собора Преображения Господня была совершена Святая Месса торжества Пятидесятницы, в которой приняли участие верующие Новосибирска. Такое необычное «открытое» богослужение стало возможным ввиду начавшихся в самом храме монтажных работ по установке нового большого органа, недавно доставленного спецрейсом из Филиппин.

Божественную Литургию возглавил настоятель прихода о. Григорий Федосеев в сослужении эконома Преображенской епархии о. Александра Деппершмидта. Народ Божий также не остался безучастным к финальному празднику Пасхального времени: молящиеся и слушающие проповедь верные смогли приобщиться к многообразным духовным аспектам переживаемого в этот день Церковью торжества.

Как две тысячи лет назад апостолы вместе с Пресвятой Девой, собравшись вместе в горнице в Иерусалиме, ожидали сошествия Святого Духа, чтобы «облечься силою свыше» и свидетельствовать миру о Христе, так и сегодня Святой Дух сходит на учеников Иисуса Христа, и мы молимся и взываем, чтобы Он снова и снова сходил на нас в XXI веке, дабы и мы по примеру апостолов могли бесстрашно возвещать современному нам миру, что Иисус Христос жив.

Если сегодня сошествие Святого Духа и не сопровождается такими удивительными явлениями как в ту первую Пятидесятницу, не проявляется чудесным даром языков или чудотворением, мы всё верим и знаем, что Он нисходит на нас и сегодня так же, как и тогда. И сегодня, как и тогда, Его благодать всё так же многообразна. Он исполняет нас любовью и соединяет людей всех языков и культур во единую Церковь. Он же освящает Церковь и руководит ею на земном пути.

Церковь молится о Святом Духе: “Пошлешь Дух Твой – созидаются, и Ты обновляешь лицо земли”. Уже на первой странице Библии мы читаем, как над первобытным хаосом носился Дух Божий, и как день за днем обновлялось лицо земли, пока не воцарились полная гармония, красота, совершенство, и Бог не увидел, что созданное Им – “хорошо весьма”. И сегодня неустанно Дух Божий словно бы носится над землей, дабы восстановить утраченные через грехопадение красоту, гармонию, совершенство…



О нынешнем праздновании, завершающем Пасхальное время, рассказывает фоторепортаж Студии «Кана»: