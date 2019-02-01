Католики приняли участие в круглом столе по проблеме ВИЧ/СПИДа на Рождественских чтениях

Круглый стол «Участие Русской Православной Церкви в профилактике и борьбе с ВИЧ/СПИДом» состоялся в рамках XXVII Международных Рождественских образовательных чтений. Тема участия религиозных организаций в профилактике смертельного заболевания ежегодно поднимается на этом церковно-общественном форуме.

30 января 2019 г. в Отделе внешних церковных связей Московского патриархата собрались представители разных конфессий и общественных организаций, а также эксперты в области эпидемиологии, наркологии, реабилитации.

Специалист НИИ эпидемиологии Лариса Дементьева познакомила собравшихся с сегодняшней ситуацией по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. В целом за 30 лет эпидемии во всем мире зафиксировано более 35 млн. смертей от ВИЧ – это можно сравнить с потерями в мировой войне. В России за это время умерли 318 тыс. человек – огромный город, сравнила эксперт. По ее словам, в нашей стране наметился позитивный сдвиг на этом фронте: более доступным стало освидетельствование на ВИЧ; больше инфицированных получают терапию (430 тыс. – это почти половина от стоящих на учете), причем более 60% препаратов теперь производится в России; темпы заболеваемости в целом снижаются, как снижается и доля подростков, у которых впервые выявлена ВИЧ-инфекция. Зато растет число взрослых носителей инфекции (старше 30 лет) и все больше доля больных, умерших от ВИЧ; средний возраст смерти – 39 лет. В целом по России ВИЧ-инфицированы около 1 млн. граждан (998 037 стоят на учете); есть города и целые регионы, где заражены более 1% населения. Л. Дементьева обратилась к священнослужителям с тем, чтобы они мотивировали людей проверяться и получать необходимое лечение. Она завершила свое выступление цитатой из слова одного заслуженного протоиерея о необходимости объединить усилия учителей, врачей, духовенства, властей, чтобы «двигать нравственность» и вместе поставить заслон инфекции.

Как известно, ВИЧ распространяется разными путями, немалая доля заражается через иглу наркомана. Следующая часть заседания была посвящена отношению христианских церквей к программам «снижения вреда» от употребления наркотиков. Представители РПЦ, Римско-Католической церкви и церкви пятидесятников (РОСХВЕ) были единодушны в оценке «заместительной терапии» (часть программ «снижения вреда»).

Епископ Каменский и Камышловский Мефодий, руководитель Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, сообщил, что «заместительная терапия» официально не разрешена пока в России, и «давление Запада» по поводу ее введения ослабло. Но успокаиваться не стоит, надо четко определить свое отношение к этой части программ «снижения вреда», которая подразумевает бесплатную раздачу «легких» наркотиков (метадона) с тем, чтобы они заменили тяжелые вещества (героин), вводимые «в подворотне». Епископ Мефодий называет эту стратегию «альтернативной наркотизацией» – она не только не помогает человеку избавиться от зависимости, но и закрывает для него саму возможность лечения и исцеления, ему предлагается более комфортно «доживать» в усиливающейся зависимости. Он критически проанализировал всю «мифологию» этого метода. И хотя его применение несколько снижает процент тех, кто заражается ВИЧ через наркотики, но в целом он не снижает потребление наркотиков: известно, что получив дозу метадона, зависимые всегда добавляют потом «уличные наркотики». Епископ Мефодий отметил, что широкое применение «заместительной терапии» на Западе похоже на «социальный расизм» – «масштабный проект выведения части населения в мусорную корзину» – в резервации безнадежных, деградирующих «лишних людей». Альтернатива, которую предлагает епископ Мефодий и концепция, разработанная руководимым им Координационным центром, – это «трудная длительная реабилитация, с негарантированным результатом, с изменением образа жизни и покаянием», однако она уже продемонстрировала благие плоды. «Пока человек жив, он всегда может измениться, нет людей безнадежных» – из этого исходят те, кто помогает в Православной Церкви людям с химической зависимостью от нее избавиться.

«Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить внедрения «заместительной терапии» в России», – это позиция Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников)), которую представил епископ Константин Бендас, первый заместитель начальствующего епископа РОСХВЕ. По его словам, лоббисты метадоновой терапии исходят из идеи неизлечимости наркомании, их главный аргумент – если человеку невозможно помочь вылечиться, то хотя бы оградим общество от криминала, связанного с наркотиками. Однако те страны, в которых применяется этот метод, не оправдывают таких ожиданий: наркоторговля не исчезает, а зависимость пациентов программы усугубляется. Более чем двадцатилетний опыт социальной работы РОСХВЕ показывает, что наркоманам можно помочь вылечиться, что прошедшие реабилитацию зависимые возвращаются к нормальной жизни, отметил К. Бендас.

Священник Кирилл Горбунов, генеральный викарий Римско-Католической архиепархии Божией Матери в Москве, представил позицию своей Церкви, которая сформулирована в Хартии католиков-работников здравоохранения (1995). В документе подчеркивается, что употребление наркотиков противоречит «призванию к жизни», с нравственной точки зрения это «отказ мыслить, желать и действовать как свободная личность». Отмечается также, что программы «снижения вреда» заставляют других людей расплачиваться за выбор наркоманов (в самом буквальном смысле, через перераспределение бюджетных средств).

В 1999 г. Конгрегация вероучения дала заключение о применении метадоновой программы в одном из медицинских центров. Риск передозировки оказался в 36 раз выше, чем на улице, потому что наркоманы завышают дозы, рассчитывая получить немедленную медицинскую помощь при передозировке; наркоманы в этом центре делали лишь одну из 35 инъекций «чистым шприцем», добирая остальные другими препаратами в других условиях. Конгрегация заключила, что такая программа – не что иное, как «материальное пособничество в тяжком зле употребления наркотиков».

Понтифики также однозначно высказывались на эту тему. «Нельзя победить наркотики с помощью наркотиков», – слова Иоанна Павла II. Папа Франциск четко придерживается той же позиции: «Заменители наркотиков не являются адекватной терапией, но завуалированным способом капитуляции перед этим феноменом… Необходимо сказать «нет» любому употреблению наркотиков». О. Кирилл напомнил также, что под эгидой Католической Церкви в мире действует множество реабилитационных программ, например, сеть «фазенд надежды», объединяющая более 80 домов реабилитации людей, страдающих от различных видов зависимости.

Ведущий круглого стола протоиерей Максим Плетнев, руководитель Координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской епархии, отметил важность единодушия христиан разных конфессий в оценке и неприятии «заместительной терапии». Он говорил также о необходимости разработки общецерковного официального документа на эту тему. Епископ Бендас предложил внести эту идею в повестку дня Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК) в 2019 г.

Далее на круглом столе речь шла об опыте и эффективности психологической помощи людям, живущим с ВИЧ. Об очном и текстовом консультировании рассказала Александра Имашева, руководитель службы христианской психологической помощи «Свеча».

Программам первичной профилактики ВИЧ/СПИДа, ориентированным на детей и молодежь, были посвящены выступления участников из Челябинска: священника Георгия Артарьяна, психолога Светланы Абалмазовой, сотрудника Челябинского областного центра «СПИД» Ильи Ахлюстина.

«Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи как фактор защиты от рискованного поведения (на примере сетевого проекта «Школа крепкой семьи» ГО Заречный Свердловской области)» – доклад на такую тему представил священник Вячеслав Инюшкин, настоятель храма Покрова Божией Матери. Опытом службы профилактики зависимого поведения людей, живущих с ВИЧ в г. Новочеркасске, поделился Вячеслав Цуник (РРОО «Ковчег-АнтиСПИД»).

Завершая круглый стол, его инициатор и многолетний куратор Маргарита Нелюбова рассказала об участии религиозных общин в международных конференциях по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе и Центральной Азии (ЕЕСААС).



Юлия Зайцева

Источник: Благовест-инфо