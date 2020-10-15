Католические символы будут удалены из ирландских государственных школ — СМИ

Государственные средние школы в Ирландской Республике должны будут постепенно отказаться от ряда католических влияний, таких как обязательные выпускные мессы, демонстрация только католических символов и официальные визиты диоцезных инспекторов. Об этом говорится в новом документе, который оказался в распоряжении издания The Irish Times.

Как прокомментировал изданию генеральный секретарь Совета по образованию и профессиональной подготовке Пэдди Лавелл, хотя эти новые правила пока официально не приняты, однако они являются частью более широкой концепции, посвященной «многоконфессиональному аспекту школ, в частности, для равного обслуживания детей всех религиозных и нерелигиозных мировоззрений».

Согласно проекту документа, любая религиозная символика, демонстрируемая в школах ,»должна соответствовать верованиям более широкого школьного сообщества, а не одной конкретной религии». Мессы и другие религиозные церемонии там будут проводиться для учащихся только на основе «добровольного согласия», а не в обязательном порядке.

В документе также говорится, что единственным органом, которому должно быть разрешено проверять преподавание религии, должна быть инспекция Департамента образования, а не диоцезные инспекторы. В нем указывается, что школьные мероприятия, приуроченные к определенному религиозному событию или празднованию, должны проводиться по выбору учреждения, а не по требованию учащихся. Это означает, что школы, которые символически представляют религиозные праздники, должны обеспечивать баланс, например, если школа показывает детскую кроватку на Рождество, то она также должна показать и исламские символы, характерные для празднования Рамадана.

Уже известно, что эти новые правила будут применяться к более чем 200 средним школам, находящимся в ведении Государственных советов по образованию и обучению.