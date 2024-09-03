Католические организации и политики США созывают 7 сентября форум по ядерному разоружению и сдерживанию

Католические организации и политики США созывают 7 сентября форум по ядерному разоружению и сдерживанию, выражая обеспокоенность в связи с «растущим политическими соперничеством США, Китая и России», пишет «Седмица» со ссылкой на CNA.

Католики США объединяются на базе Университета Южной Калифорнии (USC) и Университета Нью-Мексико (UNM), чтобы 7 сентября провести форум с участием видных политиков и ведущих специалистов по ядерному разоружению и сдерживанию. «Форум по ядерной стратегии: разоружение и сдерживание в опасном мире» пройдет в Университете Нью-Мексико под эгидой кафедры римско-католических исследований и программы религиоведческих исследований UNM, а также Института перспективных католических исследований (IACS) при USC.

Как гласит пресс-релиз IACS от 13 августа, цель «прорывного» форума заключается в обсуждении новых подходов к ядерному разоружению и сдерживанию на фоне растущего политического соперничества между США, Китаем и Россией. «Предстоящий форум можно считать первым событием такого рода с тех пор, как американские католические епископы в 1980-х годах изменили направление дискуссии о ядерном оружии, – сообщает пресс-релиз. – В 1983 году епископы США опубликовали пастырское послание «Задача мира», в котором обсуждались проблемы войны, сдерживания и разоружения в свете католического вероучения».

«Этот форум дает прекрасную возможность экспертам в духовных и светских областях поучиться друг у друга, совместно работая над новыми решениями в области современной ядерной стратегии, – отмечает архиепископ Санте-Фе Джон Вестер, который выступит с приветственным словом к участникам форума. – Эти плодотворные обсуждения приведут нас к более четкому пониманию угроз ядерного оружия и помогут наилучшим образом сориентироваться в опасной гонке вооружений, которая охватила мир сегодня». Сам архиепископ Вестер внес серьезный вклад в предстоящее обсуждение проблем ядерного оружия своим пастырским посланием 2022 года о ядерном разоружении под названием «Жизнь в свете мира Христа: разговор о ядерном разоружении».

Тема ядерного оружия особенно актуальна для штата Нью-Мексико, поскольку в нем действуют крупнейшие лаборатории ядерного оружия в Лос-Аламосе и Сандии, а также крупнейшее хранилище ядерных боеголовок в арсенале США – это целый подземный комплекс технического обслуживания и хранения ядерных боеприпасов в Киртланде. Штат также исторически связан с ядерным оружием, поскольку первая атомная бомба была взорвана на полигоне Тринити в Нью-Мексико в 1945 году.

«Очень важно, что мы проводим эту дискуссию рядом с местом рождения ядерного оружия с участием ведущих экспертов, имеющих различные точки зрения на ядерную стратегию, – заявил Ричард Вуд, президент Института перспективных католических исследований в Университете Южной Калифорнии. – По мере быстрой эскалации региональных конфликтов и роста угрозы ядерной войны, человечество вступает в критический момент своей истории. Наш форум станет платформой для углубленного обсуждения и дебатов, дабы лучше изучить и понять наши нынешние глобальные реалии и подыскать по возможности реальные решения растущей угрозы ядерного конфликта».

Перед началом форума участники проведут дискуссию за закрытыми дверями с целью «обсуждения наиболее острых вопросов и поиска точек соприкосновения позиций». А на открытом форуме участники подытожат свои соображения и результаты диалога. В форуме примут участие почетный архиепископ Нагасаки (Япония) Джозеф Мицуаки Таками, епископ Сан-Диего, кардинал Роберт Макэлрой, а также видные политические фигуры. Это бывший заместитель генерального секретаря НАТО и бывший заместитель министра Государственного департамента США по контролю над вооружениями и международной безопасности Роуз Геттемюллер; а также бывшие помощники госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению ядерного оружия. Это Томас Кантриман работавший при Бараке Обаме, и Кристофер Форд, работавший при Дональде Трампе.

Почетный архиепископ Нагасакский, переживший атомную бомбардировку в материнской утробе, поделится своими размышлениями на форуме. Архиепископ утратил нескольких членов своей семьи во время атомной бомбардировки Нагасаки 9 августа 1945 года. Делегатов от академических кругов возглавят Мэриэнн Кузимано Лав, доцент кафедры международных отношений в Католическом университете Америки; Ричард Лав, профессор стратегии национальной безопасности в Университете национальной обороны; и Джерард Пауэрс, директор католических исследований в области строительства мира от Института международных исследований проблем мира Крок при Университете Нотр-Дам. В форуме также примет участие директор Лос-Аламосской национальной лаборатории Томас Мейсон. Ожидается и представительная делегация от местных жителей и общин коренных народов, пострадавших от испытаний ядерного оружия на их землях.