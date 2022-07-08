Католические епископы выступили против резолюции Европарламента

Католические епископы Евросоюза выступили с заявлением по поводу принятой на днях резолюции Европейского парламента, осуждающей недавнее решение Верховного суда США и призывающей закрепить право на аборт в Хартии основных прав Европейского Союза. Передает русская служба Vatican News.

В заявлении Комиссии епископских конференций Евросоюза (COMECE), подписанной ее генеральным секретарем Мануэлем Барриосом Прието, иерархи пишут:

«Мы сожалеем о принятии вчерашней резолюции Европарламента, которая ведет к сдвигу в области универсально признанных прав человека и искажает трагедию аборта для матерей в трудной ситуации. Мы должны работать ради укрепления единства европейцев, а не содействовать росту идеологических барьеров и поляризации. Мы должны поддерживать беременных матерей и сопровождать их в преодолении трудностей и проблемных ситуаций.

Европейский парламент не вправе вмешиваться в такие сферы, как аборт, который находится вне его полномочий, а также вмешиваться во внутренние дела демократических стран Евросоюза и стран, не входящих в ЕС. Продвижение радикальной политической повестки угрожает основным правам, включая свободу мысли, совести и религии, свободу выражения и свободу собраний, и наносит ущерб социальной сплоченности.

Включение аборта в Хартию основных прав ЕС в качестве приоритетной задачи в контексте возможного пересмотра договоров ЕС может серьезно навредить процессу реформ, усугубляя конфронтацию между его гражданами и между государствами-членами».