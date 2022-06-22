Католические епископы в Литве обеспокоены девальвацией понятия брака и семьи
Конференция католических епископов Литвы (КЕЛ) высказала обеспокоенность обсуждаемым в литовском парламенте проектом закона «О гражданском союзе», который позволит узаконить внебрачные отношения пар.
Как передает «Благовест-инфо» со ссылкой на агентство ELTA, епископы считают, что этот закон уравняет жизнь вне брака и совместное проживание однополых лиц с браком.
Католические иерархи полагают, что «разумным компромиссом было бы принятие такого закона, который не отождествляет эти союзы с семьей». Церковь поддерживает другой проект, в котором предлагается утвердить концепцию близкой связи.
Согласно официальной информации, в Литве не узаконено партнерство как однополых союзов, так и союза мужчины и женщины.
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