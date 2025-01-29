Католические епископы США критикуют указы Трампа по вопросам климата, смертной казни и иммиграции

Президент Конференции католических епископов США архиепископ Тимоти Брольо раскритиковал некоторые первоначальные указы президента Дональда Трампа по ключевым вопросам, включая иммиграцию и смертную казнь, предупредив, что вред может быть нанесен «самым уязвимым из нас», передает «Седмица» со ссылкой на информационное агентство CNA.

Вступив в должность 20 января, Трамп подписал ряд указов, в том числе жесткие ограничения на иммиграцию, директиву в пользу смертной казни, выход из ключевого глобального климатического пакта и указ, подтверждающий реальность биологического пола.

Президент Конференции католических епископов США (USCCB) архиепископ Тимоти Брольо заявил, что он не согласен с некоторыми указами, назвав их «глубоко тревожными».

«Некоторые положения, содержащиеся в указах, например, касающиеся обращения с иммигрантами и беженцами, иностранной помощи, расширения применения смертной казни и окружающей среды, вызывают глубокую тревогу и будут иметь негативные последствия, многие из которых нанесут вред наиболее уязвимым из нас», — написал Брольо.

Что касается указа о биологическом поле, Брольо выразил согласие с Трампом. «Другие положения указов можно рассматривать в более позитивном свете, например, признание истины о том, что каждый человек является мужчиной или женщиной», — сказал Брольо.

Брольо подчеркнул, что ни Католическая Церковь, ни USCCB не связаны с «какой-либо политической партией». Учение Церкви «остается неизменным» независимо от политического руководства, сказал он.

Прелат указал на Юбилейный 2025 год и сказал, что епископы США молятся о том, чтобы «наша страна, благословленная многими дарами, своими действиями продемонстрировала искреннюю заботу о наших самых уязвимых сестрах и братьях, включая нерожденных, бедных, пожилых и немощных, а также мигрантов и беженцев».

«Мы надеемся, что руководство нашей страны пересмотрит свои действия, которые пренебрегают не только человеческим достоинством немногих, но и всех нас», — заявил архиепископ.

USCCB заявила, что опубликует дополнительную информацию об указах на своем веб-сайте.

Выход Трампа из Парижского соглашения по климату стал вторым случаем, когда президент вывел страну из глобального экологического пакта; впервые он вышел из соглашения в 2020 году. Затем ставший президентом Джо Байден вновь присоединился к соглашению в 2021 году.

Распоряжение Трампа о поддержке смертной казни было в значительной степени воспринято как упрек более ранней политике Байдена в отношении смертной казни, включая мораторий на федеральные казни в 2021 году, а также смягчение наказания 37 заключенным, приговоренным к смертной казни в федеральных камерах смертников, в декабре 2024 года.

Между тем, иммиграционные указы Трампа стали кульминацией его многолетних политических обещаний пресечь нелегальные пересечения южной границы США. Президент поклялся ввести масштабные депортации нелегальных иммигрантов, проживающих в США.

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Ранее Папа Франциск решительно осудил планы Трампа по массовой депортации в Соединенных Штатах, заявив, что «если это правда, то это позор».

Также Доверенное лицо Папы и президент Конференции католического епископата Италии кардинал Маттео Дзуппи раскритиковал миграционную политику президента США. Как пишет ИА REX со ссылкой на австрийское информационное агентство KATHPRESS, Ватикан с беспокойством наблюдает за действиями новой американской администрации, которая уже депортировала сотни мигрантов. Опубликованная Белым домом фотография, на которой изображены мигранты в наручниках – это образ, «который должен раздражать нас как христиан», заявил Дзуппи. Когда «вы теряете сострадание, вы теряете человечность», добавил он.



(На фото — архиепископ Тимоти Брольо, президент Конференции католических епископов США)