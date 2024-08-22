Епископы Шотландии осудили закон о клинической помощи в самоубийстве как «смерть по заказу»

Католические епископы Шотландии назвали закон о клинической помощи в самоубийстве «смертью по заказу», усмотрев в ней «быструю дешевую альтернативу» уходу за недужными и престарелыми и «принуждение их к смерти», пишет «Седмица» со ссылкой на CNA.

Епископы выступили с решительным осуждением законопроекта «О [клинической] помощи в умирании неизлечимо больным взрослым» (Assisted Dying for Terminally Ill Adults bill). Они направили официальное послание правительству, в котором указывают, что клиническая помощь в самоубийстве представляет собой «быструю дешевую альтернативу» уходу за недужными и стариками, а потому фактически принуждает уязвимых и пожилых людей «почувствовать себя обязанными умереть». В Шотландии, как и на всей территории Соединенного Королевства, клиническая помощь в самоубийстве в настоящее время запрещена законом. Однако в случае принятия этого законопроекта неизлечимо больные взрослые старше 16 лет получают право на прекращение жизни по собственному желанию.

Законопроект подал в марте член шотландского парламента Лиам Макартур, который в обосновании закона заявляет, что он «позволит обеспечить большую самостоятельность, достоинство и контроль» в процедурах ухода пациентов из жизни и «поможет сделать Шотландию более сострадательным обществом». Клиническая помощь в самоубийстве определяется как «акт предоставления пациенту возможности и средств совершить самоубийство, которое он (она) затем осуществляет самостоятельно». Во многих случаях врач или иной уполномоченный медицинский работник имеет право назначить пациенту смертельную дозу препарата, которую затем пациент принимает самостоятельно.

Католическая Церковь активно выступает против клинической помощи в самоубийстве, поскольку она «серьезно противоречит естественному желанию жить» и «противоречит любви к живому Богу». Нынешнее послание к правительству подписали десять католических епископов Шотландии. Они выражают серьезную обеспокоенность законопроектом, поскольку он «унижает человеческое достоинство и подрывает усилия медиков и духовенства по сокращению числа самоубийств в стране и оказанию подлинной паллиативной помощи с обезболивающими препаратами неизлечимо больным пациентам».

По положениям нового законопроекта, пациент должен пройти обследование у двух врачей, которые совместно должны подтвердить, что он психически здоров, дееспособен и действует без принуждения. Епископы в этой связи указывают, что процедуры клинической помощи в самоубийстве ни в коей мере не устраняют опасность принуждения уязвимых пациентов. Они ссылаются на выводы недавнего обследования пациентов в штате Орегон, которое установило, что более 40% несчастных, обратившихся за препаратами для самоубийства, указали в качестве причины, по которой они хотят свести счеты с жизнью, «бремя забот, лежащее на родных, близких и опекунах».

«Это обследование доказывает, что общество предает тех, кто больше всего нуждается в его помощи и поддержке, а потому уязвимые люди, в первую очередь престарелые и инвалиды, чувствуют необходимость и обязанность покончить с собой, дабы избавить от тягостных забот о себе родных, близких и государство, – заявляют епископы. – В таких ситуациях выбор в пользу больничного самоубийства диктуется отнюдь не личным «правом на смерть, свободным от принуждения», а желанием избавить всех от бремени и ощущением «обязанности умереть».

«Этот законопроект, откровенно говоря, обеспечивает быструю и дешевую альтернативу полноценной паллиативной помощи, – отмечают епископы. – Это подтверждает сам м-р Макартур в обосновании поданного им законопроекта, в котором он озабоченно признает, что ныне дешевле лишить человека жизни, чем обеспечить должный уход за ним. И все же главное внимание и усилия должны быть сосредоточены на оказании должной медицинской помощи, а не процедурах дешевой смерти».

Епископы также выражают обеспокоенность тем, что легализация больничной помощи в самоубийствах для определенных категорий пациентов неизбежно откроет ящик Пандоры, и пойдет дальнейшее неконтролируемое распространение этой «услуги» на самые широкие слои пациентов. «Вот почему никто не должен иметь права на клиническую помощь в умирании, – подчеркивают епископы. – Какими бы благими намерениями ни руководствовались законодатели при составлении подобных законов, ни одно правительство не может разработать и внедрить законы о помощи в самоубийстве с действенными мерами правовой защиты от дальнейшего расширения категорий граждан, подпадающих под эти законы. Как только будет принят закон, разрешающий клиническую помощь в самоубийстве и/или эвтаназию, так называемые гарантии мгновенно ослабнут, критерии приемлемости разрастутся, и возникнет целая индустрия обслуживания смерти по требованию и предписанию врача, поддерживаемая государством. В этом убеждает нас практический опыт введения подобных законов в других юрисдикциях – он давно показал, что попытки обуздать эту индустрию подобны погоне за уходящим поездом».

В настоящее время ассистированное самоубийство разрешено в одиннадцати штатах США, а еще несколько штатов рассматривают возможность принятия законопроектов о легализации этой практики.



(На фото — здание шотландского парламента в Эдинбурге)