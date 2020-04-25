Католические епископы Италии просят власти страны разрешить публичные богослужения

Конференция католических епископов Италии призывает восстановить публичное служение Месс, соблюдая при этом необходимые принципы безопасности, сообщает «Седмица» со ссылкой на газету итальянского епископата L’Avvenire. Епископы ведут на это счет переговоры с Министерством внутренних дел Италии и собираются представить соответствующие предложения властям до конца этой недели.

Нет сомнений, что после 3 мая — дня, в который в Италии скорее всего продлят действующие ныне ограничения, — и дальше нужно будет соблюдать основные правила безопасности, среди которых — соблюдение расстояния между верующими, обеспечение надлежащих санитарных условий в помещениях и использование защитных средств (масок, перчаток и т.д.). Волонтеры будут контролировать одновременное пребывание в храме ограниченного количества верующих.

В то же время епископы Католической Церкви в Италии не питают иллюзий относительно того, что кризис, вызванный эпидемией коронавируса, закончится 3 мая. Заместитель генерального секретаря Конференции католических епископов Италии монсеньор Иван Маффеис в интервью агентству ANSA отметил, что паралич церковной жизни может иметь катастрофические последствия для нормального функционирования общества. Он в частности подчеркнул, что нужно достойно прощаться с умершими. «Мы не можем допустить, чтобы целое поколение и члены их семей были лишены сакраментального утешения и любви, чтобы те или иные люди просто исчезли из жизни и вдруг стали невидимыми. Должна быть предоставлена возможность совершить чин отпевания, пусть даже в присутствии лишь ближайших родственников… Пока же мы вынуждено лишены близости к страдающим людям», — заявил монсеньор Иван Маффеис.