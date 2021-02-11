Католические епископы Филиппин готовы вакцинироваться публично под телекамерами, чтобы развеять страхи паствы

Католические епископы Филиппин готовы вакцинироваться публично под телекамерами, чтобы развеять страхи паствы

Февраль 11, 2021

Епископы Филиппин готовы вакцинироваться против Covid-19 публично, чтобы развеять опасения населения, а также развернуть пункты вакцинации в храмах – особенно в удаленных сельских районах, пишет Благовест-инфо со ссылкой на «Седмицу» и Fides.

«Епископы готовы привиться против коронавируса под объективами телекамер, чтобы ободрить людей и помочь им преодолеть страх перед вакцинацией», – сказал Высокопреосвященный Ромуло Валлес, архиепископ Давао, председатель Конференции католических епископов Филиппин, напомнив, что Папа Франциск и Папа на покое Бенедикт XVI уже привились от болезни. «Как Католическая Церковь мы сделаем всё возможное, чтобы положить конец опасениям, связанным с вакцинацией», – поддерживал его Преосвященный Пабло Вирджилио Давид, епископ Калуканский и вице-председатель Конференции епископов, отмечая, что многие епархии наладили партнерские отношения с местными органами власти в деле вакцинации населения. Епископы активно способствуют службам вакцинации, предоставляя церковные помещения для медпунктов. Они также призывают в первую очередь вакцинировать тех, кто трудится «на передовой» и подвергается особой опасности – медицинских работников, пожилых, бедных и обездоленных. Однако недавний опрос, проведенный в стране, показал, что многие филиппинцы (до 70 процентов) выражают «сомнения и опасения по поводу вакцины», руководствуясь ложной информацией о ее низкой эффективности или побочных эффектах в будущем.

Правительство Филиппин заявило, что не менее 5,6 миллионов доз вакцины, произведенной компаниями Pfizer-BioNTech и AstraZeneca, прибудут в страну в первом квартале этого года, а к концу второго квартала будет доставлено в общей сложности 9,4 миллиона доз. Местные власти и частный сектор готовятся к прививочной кампании, выделяя и обустраивая удобные помещения для пунктов вакцинации, приобретая морозильное оборудования для хранения вакцин и проводя курсы обучения медперсонала, привлекаемого к вакцинированию. Правительство сообщило, что планируют вакцинировать 70 миллионов человек к 2021 году, чтобы добиться высокого коллективного иммунитета.

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