Католические епископы Филиппин готовы вакцинироваться публично под телекамерами, чтобы развеять страхи паствы

Епископы Филиппин готовы вакцинироваться против Covid-19 публично, чтобы развеять опасения населения, а также развернуть пункты вакцинации в храмах – особенно в удаленных сельских районах, пишет Благовест-инфо со ссылкой на «Седмицу» и Fides.

«Епископы готовы привиться против коронавируса под объективами телекамер, чтобы ободрить людей и помочь им преодолеть страх перед вакцинацией», – сказал Высокопреосвященный Ромуло Валлес, архиепископ Давао, председатель Конференции католических епископов Филиппин, напомнив, что Папа Франциск и Папа на покое Бенедикт XVI уже привились от болезни. «Как Католическая Церковь мы сделаем всё возможное, чтобы положить конец опасениям, связанным с вакцинацией», – поддерживал его Преосвященный Пабло Вирджилио Давид, епископ Калуканский и вице-председатель Конференции епископов, отмечая, что многие епархии наладили партнерские отношения с местными органами власти в деле вакцинации населения. Епископы активно способствуют службам вакцинации, предоставляя церковные помещения для медпунктов. Они также призывают в первую очередь вакцинировать тех, кто трудится «на передовой» и подвергается особой опасности – медицинских работников, пожилых, бедных и обездоленных. Однако недавний опрос, проведенный в стране, показал, что многие филиппинцы (до 70 процентов) выражают «сомнения и опасения по поводу вакцины», руководствуясь ложной информацией о ее низкой эффективности или побочных эффектах в будущем.

Правительство Филиппин заявило, что не менее 5,6 миллионов доз вакцины, произведенной компаниями Pfizer-BioNTech и AstraZeneca, прибудут в страну в первом квартале этого года, а к концу второго квартала будет доставлено в общей сложности 9,4 миллиона доз. Местные власти и частный сектор готовятся к прививочной кампании, выделяя и обустраивая удобные помещения для пунктов вакцинации, приобретая морозильное оборудования для хранения вакцин и проводя курсы обучения медперсонала, привлекаемого к вакцинированию. Правительство сообщило, что Филиппины планируют вакцинировать 70 миллионов человек к 2021 году, чтобы добиться высокого коллективного иммунитета.