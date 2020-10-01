Католическая Церковь в Мексике поощряет движение «школ прощения и примирения»

Церковь в стране выступила с новым пастырским соглашением ради учреждения и процветания «Школ прощения и примирения» (сокр. ES.PE.RE на испанском), предназначенных для«примирения конфликтующих граждан друг с другом, с Господом и Его творением».

Данное соглашение подготовлено Конференцией епископов Мексики (CEM) в сотрудничестве с «Фондом примирения Мексики», сообщает Седмица со ссылкой на Fides. Главным его инициатором и разработчиком выступил монсеньор Энрике Диас, епископ Ирапуато. Он особо подчеркивает важность диалога и сотрудничества с гражданским обществом, а также с национальными и международными организациями для построения основ прочного мирного сосуществования в мексиканском обществе. Епископ поясняет, что методология «ESPERE» позволяет «создать общество, способное примирять конфликтующих граждан друг с другом, с Господом и Его творением».

В соглашении все епископы Мексики, возглавляющие 98 епархий страны, обязуются учреждать «Школы прощения и примирения» в своих епархиях и всячески способствовать их деятельности, руководствуясь проверенной методологией «Фонда примирения» – успешной организации, зародившейся в Колумбии на самом пике внутренних конфликтов, раздиравших нацию. На данный момент уже создано 39 школ ESPERE по всей Мексике, в которых занято порядка тысячи добровольцев и координаторов. Соглашение предусматривает создание новых форм работы и обмена опытом и на епархиальных территориях, и в цифровом пространстве.

Монсеньор Карлос Гарфиас Мерлос, архиепископ Морельский, ответственный за формирование и поощрение движения примирения совместными усилиями мексиканской Католической Церкви и правительственных учреждений, отмечает, что «соглашение открывает реальный путь к взаимному прощению и примирению в Мексике – причем главное значение придается восстановлению достоинства человеческой личности и сшиванию социальной ткани».

«Следует признать, что мы еще в самом начале пути, перед нами большая неоконченная работа и сложный процесс строительства, – заявляет монсеньор Рохелио Кабрера Лопес, архиепископ Монтеррейский и президент Конференции епископов (CEM). – Сначала нам всем следует признать, что призыв к миру исходит от Бога, ибо именно Он призывает нас прощать обидчиков. Так некогда зачиналась великая работа Церкви, когда праздновалась Пятидесятница, и Бог привел учеников к Святому Духу и призвал их простить и возвестить мир, ибо мир невозможен там, где нет прощения и примирения»