Католическая Церковь и Итальянское государство договорились о плате за вход в Пантеон

Католическая Церковь и Итальянское государство договорились о плате за вход в римский Пантеон, сообщает «Седмица» со ссылкой на Нurriyet daily news.

В соответствии с соглашением, подписанным 16 марта представителями итальянского Министерства культуры и Католической Церкви, с туристов в Риме, осматривающих знаменитый Пантеон, самый посещаемый памятник культуры Италии, вскоре будет взиматься плата за вход в размере 5 евро.

Министр культуры Дженнаро Санджулиано сказал, что этот шаг был вопросом «здравого смысла». Введение платы за вход происходит через пять лет после того, как предыдущее правительство Италии отложило планы начать взимать с посетителей Пантеона 2 евро.

По словам чиновников, доходы будут разделены: Министерство культуры получит 70 процентов, а Римская епархия Католической Церкви – 30 процентов.

Монументальное купольное сооружение, изначально являвшееся древнеримским храмом, ежегодно привлекает миллионы посетителей. В 609 году Пантеон был преобразован в христианскую церковь, названную базиликой Святой Марии и Мучеников, и с тех пор там регулярно проводятся Мессы.

Согласно новому плану, с посетителей младше 25 лет будет взиматься плата в размере 2 евро. Вход будет бесплатным для жителей Рима, несовершеннолетних, верующих, посещающих Мессу, и персонала базилики.

Сроки введения сбора не называются, пока чиновники прорабатывают технические детали. В настоящее время вход в Пантеон бесплатный, а в выходные и праздничные дни необходима предварительная запись.