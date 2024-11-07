«Каритас в Сибири»: как рождаются благотворительные проекты (+ ФОТО)

О блаотворительном служении Каритас Преображенской епархии в Новосибирске регулярно сообщает паблик «Каритас в Сибири | Помощь людям».

Вот лишь один рассказ о буднях этой организации:

«Мы переехали в Новосибирск, когда мне было 10 лет. В Узбекистане я училась на отлично, а когда пошла в местную школу – каждый день плакала. Языка не знала, друзей не было. Кажется, сначала я выучила все нехорошие слова на русском, потому что ребята в классе часто обзывали меня, – рассказывает Аиша. – Потом соседка рассказала маме о детском клубе. Помню, пришла первый день, а они учились делать пиццу, и мне сразу выдали фартук и сказали: «Давай с нами!» Так весело было!

Я быстро подружилась со всеми ребятами, мы разговариваем в клубе только на русском, потому что все приехали из разных стран – Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, а сестра Езуела – из Польши. Еще в клубе есть занятия по русскому языку и рассказывают много интересного о городе, мы даже ходили в театр. С домашкой тоже помогают».

Как рождаются благотворительные проекты? Конечно, из сложной ситуации и желания помочь. Наши детские клубы в Новосибирске и Челябинске уже давно работают по особому направлению – мы помогаем ребятам из семей мигрантов понять и полюбить свою новую Родину.

С марта по октябрь 2024 года мы работали по гранту «Интеграция семей мигрантов в местное сообщество», который финансировался за счет средств из областного бюджета Новосибирской области. За это время русский язык с преподавателем изучали 20 детей, было проведено 60 занятий, направленных на знакомство с культурой и историей России, состоялся выездной летний интенсив по русскому языку для 20 ребят, родители регулярно получали консультации педагогов.

Грант завершен, но мы продолжаем работать, потому что за помощью приходят новые ребята, а у нас есть желание помогать. Присоединяйтесь!

Сделать пожертвование на работу Детских клубов можно по ссылке.