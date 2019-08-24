«Каритас» Таджикистана: забота о бездомных, инвалидах и стариках

Фонд «Каритас» в Республике Таджикистан, действующий под эгидой поместного епископата, подвёл итоги работы за последние годы. Информация опубликована на страницах католического агентства Fides. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В сообщении говорится, что «команда фонда ‘Каритас’ Таджикистана проанализировала свой стратегический план на период с 2016 по 2019 г. Сейчас – последние месяцы трёхлетнего периода, и эта ревизия направлена на оценку прогресса в достижении поставленных целей. По итогам проверки, в целом ‘Каритас’ Таджикистана осуществил мероприятия в рамках плана, принятого четыре года назад: было сделано 79% намеченного, 13% ещё не завершено, а остальное находится в процессе реализации». «До конца года, – говорится в сообщении, – будут предприняты дальнейшие шаги. Принимая во внимание эту ревизию и новую стратегическую основу, ‘Каритас’ Таджикистана разработает новый план на период с 2020 по 2024 г.». В тексте отмечается, что с 2016 года большим подспорьем в деятельности поместного фонда стала поддержка со стороны «Каритас» Люксембурга, и в частности консультанта Карла Аммана.

В Таджикистане благотворительная организация работает по нескольким направлениям: одним из главных реализованных проектов стала система водораспределения в районе Абдурахмана Джами на западе страны, где состояние водопроводной сети крайне важно для населения. В столице Душанбе волонтёры также трудятся над реинтеграцией бездомных в общество: «Бездомные – это относительно новый феномен, – говорится в сообщении, – он появился в обществе как побочный продукт рыночного экономического курса, предпринятого страной». Бездомным людям – адресатам данного проекта –гарантируется всесторонняя помощь, психологическая и юридическая поддержка на пути социальной реинтеграции. Кроме того, проводятся многочисленные мероприятия помощи инвалидам, а проект под названием «Supervision for success» позволяет пожилым людям обучать разным профессиям детей-сирот.

Католическое присутствие в Таджикистане восходит к 70-х годам XX века: первыми католиками в стране были в основном депортированные немцы из России, Украины и Литвы. Во времена Советского Союза общины Таджикистана были полностью изолированы от Вселенской Церкви. 29 сентября 1997 года Папа Иоанн Павел II официально учредил в стране миссию sui iuris. Благотворительные акции поместной Церкви начались уже в 1983 году, – их проводили небольшие группы верующих, которые в 2004 году официально стали частью фонда «Каритас».