«Каритас» Преображенской епархии ищет волонтеров для детского клуба

Вот какое сообщение появилось вчера на страничке «Каритас в Западной Сибири»:

Ищем волонтеров!

Детям из детского клуба «Нарния» очень нужен взрослый наставник, который сможет помочь с выполнением домашнего задания, почитает книжку или просто поиграет!

Если вы хорошо ладите с детьми и хотите делать добро, приходите к нам . Даже несколько часов в неделю будут огромной помощью!

В детский клуб ходят дети из малоимущих семей и семей мигрантов. Сейчас у нас очень много первоклашек, также есть ребята более старшего возраста! Руководит клубом сестра Иезуэла.

Задать вопросы можно в личных сообщениях или координатору по работе с волонтерами по телефону 8-923-140-00-46 (Дарья).