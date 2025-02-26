Кардинал Тагле возглавил молитву Святого Розария о скорейшем выздоровлении Папы

Пропрефект Департамента евангелизации прочитал молитву Розария на площади перед Ватиканской базиликой, испрашивая скорейшего выздоровления Святейшему Отцу.

25 февраля 2025 года многочисленные верующие, священнослужители и представители дипломатического корпуса собрались на площади Святого Петра, чтобы принять участие в молитве на четках Розария о здравии Папы Римского. Молитвенное бдение вечером во вторник возглавил кардинал Луис Антонио Тагле, пропрефект секции евангелизации и новых поместных Церквей из одноименной ватиканской дикастерии.

«Через заступничество Пресвятой Девы Марии пусть Франциск ощутит любящее присутствие Воскресшего Господа и солидарность христианской общины», — сказал иерарх в своем вступительном слове. Участники молитвенного бдения размышляли над скорбными тайнами Розария. Каждому таинству предшествовало краткое чтение Священного Писания.

Молитва прозвучала на итальянском языке, хотя среди множества собравшихся верующих были люди разного происхождения: жители Рима, священнослужители, в том числе монахи и монахини, священники, преподающие и обучающиеся в Папских университетах. Широко были представлены кардиналы и сотрудники учреждений Римской Курии, а также члены дипломатического корпуса, аккредитованные при Апостольском Престоле.

После молитвы Розария были пропеты антифон Salve Regina и Лоретанская литания. Также прозвучало Oremus pro Pontifice. Бдение завершилось антифоном Oremus pro Pontifice и благословением всех присутствующих от кардинала Тагле.

Это собрание верующих стало выражением духовного единства и поддержки Папы Франциска со стороны всей Церкви, подчеркнув центральную роль молитвы в жизни христианской общины, особенно в то время, когда Церковь молится о здоровье своего Предстоятеля.