Кардинал Тагле: миссионеры всегда рядом с самыми бедными

В видеообращении префект ватиканской Конгрегации евангелизации народов напоминает о духовной и материальной поддержке миссионеров со стороны Святейшего Отца через Папские миссионерские общества и призывает верующих оказать финансовую поддержку миссиям. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

По случаю Всемирного дня миссий, который в этом году отмечался 18 октября, префект Конгрегации евангелизации народов кардинал Луис Антонио Тагле опубликовал специальное видеообращение к верующим. Послание на английском и испанском языках было обнародовано Папскими миссионерскими обществами в Соединённых Штатах Америки.

Ватиканский кардинал подчёркивает, что «миссионерское обязательство каждого крещёного является неотъемлемой чертой идентичности верующего», и поэтому христиане призваны возвещать Евангелие через личное свидетельство, слова и дела милосердия.

Ссылаясь на послание Папы Франциска к Всемирному дню миссий 2020 года, префект ватиканского департамента подчёркивает, что Святейший Отец – через Папские миссионерские общества – обеспечивает духовной и материальной помощью тех, кто живёт на окраинах Церкви. Кардинал Тагле призывает верующих к финансовой поддержке миссий. Несмотря на то, что весь мир испытывает значительные трудности, миссия продолжается, и «там, где есть самые нуждающиеся, есть и миссионеры, которые нуждаются в нашей поддержке», – подчёркивает кардинал.

Ранее Конгрегации евангелизации народов сообщила, что «празднование Всемирного дня миссий служит сохранению во всех верующих этого важнейшего измерения христианской веры». Ватиканская конгрегация напоминает о сопричастности и совместной ответственности епископов и подчеркивает, что собранные в этот день пожертвования будут направлены Папским миссионерским обществам, «которые трудятся на вселенском уровне для равноправной поддержки Церквей, расположенных на миссионерских территориях».