Кардинал Сара: духовная жизнь — самое ценное в человеке
Без веры жизнь становится мучительным ожиданием смерти или бегством в материальное потребление. Такое мнение высказал кардинал Робер Сара в интервью французскому изданию Valeurs actuelles.
Бывший префект ватиканской дикастерии обратил внимание на необходимость развития духовной жизни, которая, по его словам, является самым ценным в человеке. В то же время он выразил свое восхищение многими пожилыми священнослужителями, которые много лет молчали. «Меня удивляет глубина и сияющая основательность их человечности. Человек является самим собой только тогда, когда он встречает Бога», — добавил кардинал Сара, чьи слова цитирует Vatican News.
Иерарх заметил, что в обществе, где поведение диктуется материальным потреблением, развитие духовной жизни требует противостояния миру: если весь мир идет к смерти и небытию, то направление против этого мейнстрима ведет к жизни.
Кардинал Сара призвал даже неверующих практиковать молитву, напомнив им знаменитое пари Паскаля: начни жить по-христиански, и ты увидишь, что это реально.
Затронув тему скандалов в Церкви, кардинал Сара подчеркнула, что Церковь – это мать, которая принимает нас, своих непослушных детей. Она состоит из людей, имеющих, как и все, недостатки, но грехи людей Церкви вызывают бо́льший скандал. Тем не менее истинное лицо Церкви отражают такие святые, как Иоанн Павел II, Мать Тереза Калькуттская или Шарль де Фуко, убежден отставной префект Конгрегации богослужения и дисциплины таинств.
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