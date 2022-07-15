Кардинал Сара: духовная жизнь — самое ценное в человеке

Без веры жизнь становится мучительным ожиданием смерти или бегством в материальное потребление. Такое мнение высказал кардинал Робер Сара в интервью французскому изданию Valeurs actuelles.

Бывший префект ватиканской дикастерии обратил внимание на необходимость развития духовной жизни, которая, по его словам, является самым ценным в человеке. В то же время он выразил свое восхищение многими пожилыми священнослужителями, которые много лет молчали. «Меня удивляет глубина и сияющая основательность их человечности. Человек является самим собой только тогда, когда он встречает Бога», — добавил кардинал Сара, чьи слова цитирует Vatican News.

Иерарх заметил, что в обществе, где поведение диктуется материальным потреблением, развитие духовной жизни требует противостояния миру: если весь мир идет к смерти и небытию, то направление против этого мейнстрима ведет к жизни.

Кардинал Сара призвал даже неверующих практиковать молитву, напомнив им знаменитое пари Паскаля: начни жить по-христиански, и ты увидишь, что это реально.

Затронув тему скандалов в Церкви, кардинал Сара подчеркнула, что Церковь – это мать, которая принимает нас, своих непослушных детей. Она состоит из людей, имеющих, как и все, недостатки, но грехи людей Церкви вызывают бо́льший скандал. Тем не менее истинное лицо Церкви отражают такие святые, как Иоанн Павел II, Мать Тереза ​​Калькуттская или Шарль де Фуко, убежден отставной префект Конгрегации богослужения и дисциплины таинств.